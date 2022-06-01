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Госпогранслужба Украины объяснила призывникам, как легально покинуть страну - РИА Новости, 01.06.2022
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Госпогранслужба Украины объяснила призывникам, как легально покинуть страну
Госпогранслужба Украины объяснила призывникам, как легально покинуть страну - РИА Новости, 01.06.2022
Госпогранслужба Украины объяснила призывникам, как легально покинуть страну
Официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что мужчины призывного возраста могут легально покинуть страну,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:49
2022-06-01T12:49
в мире
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что мужчины призывного возраста могут легально покинуть страну, если они зарегистрировались в органах власти, чтобы доставлять гуманитарную помощь.На Украине с 24 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в связи с вводом военного положения."Те, кто пытается пересечь границу для того, чтобы перевозить гуманитарную помощь для потребностей Украины, проходят необходимую процедуру через министерство инфраструктуры и облгосадминистрации для того, чтобы попасть в соответствующую информационную базу. Также эти органы должны поставить в известность госпогранслужбу про этих лиц. И, собственно, они могут пребывать за территорией Украины около 30 дней", - сказал Демченко в эфире "Украина 24".В случае нарушения этого режима по возвращении на Украину обладминистрации или министерство инфраструктуры могут отменить разрешение на пересечение границы, добавил он.Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило о череде бунтов бойцов территориальной обороны Украины из-за отправки их подразделений на передовую без адекватной подготовки.Так, бойцы 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений. Издание также сообщало о конфликтах между командирами теробороны и родственниками бойцов, возмущенных положением дел в войсках.
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в мире, украина
12:49 01.06.2022
 
Госпогранслужба Украины объяснила призывникам, как легально покинуть страну

Госпогранслужба Украины: страну могут покидать призывники, перевозящие гумпомощь

© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины
Сотрудники Госпогранслужбы Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
Сотрудники Госпогранслужбы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что мужчины призывного возраста могут легально покинуть страну, если они зарегистрировались в органах власти, чтобы доставлять гуманитарную помощь.
На Украине с 24 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в связи с вводом военного положения.
"Те, кто пытается пересечь границу для того, чтобы перевозить гуманитарную помощь для потребностей Украины, проходят необходимую процедуру через министерство инфраструктуры и облгосадминистрации для того, чтобы попасть в соответствующую информационную базу. Также эти органы должны поставить в известность госпогранслужбу про этих лиц. И, собственно, они могут пребывать за территорией Украины около 30 дней", - сказал Демченко в эфире "Украина 24".
В случае нарушения этого режима по возвращении на Украину обладминистрации или министерство инфраструктуры могут отменить разрешение на пересечение границы, добавил он.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило о череде бунтов бойцов территориальной обороны Украины из-за отправки их подразделений на передовую без адекватной подготовки.
Так, бойцы 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений. Издание также сообщало о конфликтах между командирами теробороны и родственниками бойцов, возмущенных положением дел в войсках.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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