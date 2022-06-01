https://ria.ru/20220601/ukraina-1792290548.html
Запад ведет двойную игру по теме украинских портов, заявил Рябков
Запад ведет двойную игру по теме украинских портов, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
Запад ведет двойную игру по теме украинских портов, заявил Рябков
Западные страны ведут "двойную игру" по теме разблокировки украинских портов и экспорта зерна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:49
2022-06-01T11:49
2022-06-01T12:12
в мире
россия
украина
сергей рябков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Западные страны ведут "двойную игру" по теме разблокировки украинских портов и экспорта зерна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты продолжаются. Я не уверен, что можно говорить о многостороннем формате обсуждения этих вопросов. Но, понимаете, за нами, как говорится, не заржавеет. Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане - как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, – они в доступности", - сказал Рябков.Он подчеркнул важность того, чтобы "западные страны не занимались обычным для себя лицемерием и демагогически не перекладывали ответственность за что-то на Россию"."А если они серьезно озабочены дестабилизацией продовольственных рынков, тогда первоочередным ходом с их стороны должно стать полное снятие любых препятствий для поставок таких видов продукции из России", - добавил замминистра."Что касается Украины, то мы тоже понимаем в должной мере двойную игру, которую ведут наши западные оппоненты. Если украинские власти в своих геополитических целях, в попытке усилить внешнее воздействие на Россию не делают ничего для того, чтобы избавить соответствующие акватории от минной опасности – ну, это вопрос их отношения к происходящему и вопрос диалога Запада с его клиентами в Киеве", - заключил он.
https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html
https://ria.ru/20220519/tseny-1789466218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей рябков, санкции в отношении россии
11:49 01.06.2022 (обновлено: 12:12 01.06.2022)
Запад ведет двойную игру по теме украинских портов, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Запад ведет двойную игру по теме разблокировки украинских портов
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Западные страны ведут "двойную игру" по теме разблокировки украинских портов и экспорта зерна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакты продолжаются. Я не уверен, что можно говорить о многостороннем формате обсуждения этих вопросов. Но, понимаете, за нами, как говорится, не заржавеет. Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане - как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, – они в доступности", - сказал Рябков.
Он подчеркнул важность того, чтобы "западные страны не занимались обычным для себя лицемерием и демагогически не перекладывали ответственность за что-то на Россию".
"А если они серьезно озабочены дестабилизацией продовольственных рынков, тогда первоочередным ходом с их стороны должно стать полное снятие любых препятствий для поставок таких видов продукции из России", - добавил замминистра.
"Что касается Украины
, то мы тоже понимаем в должной мере двойную игру, которую ведут наши западные оппоненты. Если украинские власти в своих геополитических целях, в попытке усилить внешнее воздействие на Россию
не делают ничего для того, чтобы избавить соответствующие акватории от минной опасности – ну, это вопрос их отношения к происходящему и вопрос диалога Запада с его клиентами в Киеве", - заключил он.