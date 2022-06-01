https://ria.ru/20220601/ukraina-1792290548.html

Запад ведет двойную игру по теме украинских портов, заявил Рябков

Запад ведет двойную игру по теме украинских портов, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022

Запад ведет двойную игру по теме украинских портов, заявил Рябков

Западные страны ведут "двойную игру" по теме разблокировки украинских портов и экспорта зерна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:49

2022-06-01T11:49

2022-06-01T12:12

в мире

россия

украина

сергей рябков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Западные страны ведут "двойную игру" по теме разблокировки украинских портов и экспорта зерна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты продолжаются. Я не уверен, что можно говорить о многостороннем формате обсуждения этих вопросов. Но, понимаете, за нами, как говорится, не заржавеет. Здесь проблема не в том, готовы ли мы что-то поставлять или не готовы. Мы как раз полную готовность имеем в этом плане - как продовольствие, так и удобрения, тоже дефицитный товар в современном мире на нынешнем этапе, – они в доступности", - сказал Рябков.Он подчеркнул важность того, чтобы "западные страны не занимались обычным для себя лицемерием и демагогически не перекладывали ответственность за что-то на Россию"."А если они серьезно озабочены дестабилизацией продовольственных рынков, тогда первоочередным ходом с их стороны должно стать полное снятие любых препятствий для поставок таких видов продукции из России", - добавил замминистра."Что касается Украины, то мы тоже понимаем в должной мере двойную игру, которую ведут наши западные оппоненты. Если украинские власти в своих геополитических целях, в попытке усилить внешнее воздействие на Россию не делают ничего для того, чтобы избавить соответствующие акватории от минной опасности – ну, это вопрос их отношения к происходящему и вопрос диалога Запада с его клиентами в Киеве", - заключил он.

https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html

https://ria.ru/20220519/tseny-1789466218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сергей рябков, санкции в отношении россии