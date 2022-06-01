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Украинского посла уличили в намерении уничтожить Европу - РИА Новости, 01.06.2022
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Украинского посла уличили в намерении уничтожить Европу
Украинского посла уличили в намерении уничтожить Европу - РИА Новости, 01.06.2022
Украинского посла уличили в намерении уничтожить Европу
Немецкие пользователи твиттера раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за новых требований после введения частичного эмбарго на поставки... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:53
2022-06-01T13:47
цены на нефть
украина
европа
германия
евросоюз
андрей мельник
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за новых требований после введения частичного эмбарго на поставки нефти из России.Среди прочего дипломат заявил, что принятые меры — лишь полшага и Европа должна перекрыть все денежные потоки для Москвы. Речь идет, в частности, о приостановке импорта российского газа.Многие пользователи пришли в ярость из-за этих заявлений, а некоторые и вовсе увидели в поведении посла попытку довести Европу до "экономического самоубийства"."Тогда исчезнет и ваш источник дохода! Все страны должны отказаться от российского газа только потому, что вы его больше не покупаете. Вам все равно, какие будут последствия для экономики? Конечно, ваш эгоистичный мозг с этим не справляется. К счастью, не вы здесь решаете", — подчеркнула Karin."Вы уже должны были понять, что эмбарго на нефть и газ вредит только нам, а не Путину. Он может продать их дороже, получит прибыль и будет доволен тем, что ЕС губит себя ради Украины. Эмбарго не положит конец конфликту", — выразила мнение Katrin."Ага. "Посол" Украины хочет постоянно указывать, что другие должны делать, а что — нет. Но как насчет вашей страны? Разве Украина сама не получает российский газ?" — возмутился DSimon."Вы можете требовать много, однако суть в том, что ваши требования невозможно реализовать. Как газовое эмбарго повлияет на Украину? Будет ли потеря дохода значительной? Неужели вы все это продумали?" — задался вопросом wolfgang durst."А кто тогда вам денежный кран перекроет? То, о чем вы тут говорите, — экономическое самоубийство страны, над которой вы издеваетесь. Скажите это продавщице в пекарне, которая должна оплачивать счет за газ. Полная чушь", — отметил Thomas Langner."У меня складывается ощущение, что Мельник хочет видеть Германию на дне", — предположил abartz1."Он преступно игнорирует тот факт, что если Россия может существовать без европейских денег, то Европа не сможет прожить без российских энергоносителей. Он продвигает здесь политическую программу, которая разрушает Европу", — подытожили пользователи.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791759468.html
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цены на нефть, украина, европа, германия, евросоюз, андрей мельник
10:53 01.06.2022 (обновлено: 13:47 01.06.2022)
 
Украинского посла уличили в намерении уничтожить Европу

Немцы уличили посла Украины Мельника в попытке довести Европу до "экономического суицида"

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за новых требований после введения частичного эмбарго на поставки нефти из России.
Среди прочего дипломат заявил, что принятые меры — лишь полшага и Европа должна перекрыть все денежные потоки для Москвы. Речь идет, в частности, о приостановке импорта российского газа.
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Многие пользователи пришли в ярость из-за этих заявлений, а некоторые и вовсе увидели в поведении посла попытку довести Европу до "экономического самоубийства".
"Тогда исчезнет и ваш источник дохода! Все страны должны отказаться от российского газа только потому, что вы его больше не покупаете. Вам все равно, какие будут последствия для экономики? Конечно, ваш эгоистичный мозг с этим не справляется. К счастью, не вы здесь решаете", — подчеркнула Karin.
"Вы уже должны были понять, что эмбарго на нефть и газ вредит только нам, а не Путину. Он может продать их дороже, получит прибыль и будет доволен тем, что ЕС губит себя ради Украины. Эмбарго не положит конец конфликту", — выразила мнение Katrin.
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"Ага. "Посол" Украины хочет постоянно указывать, что другие должны делать, а что — нет. Но как насчет вашей страны? Разве Украина сама не получает российский газ?" — возмутился DSimon.
"Вы можете требовать много, однако суть в том, что ваши требования невозможно реализовать. Как газовое эмбарго повлияет на Украину? Будет ли потеря дохода значительной? Неужели вы все это продумали?" — задался вопросом wolfgang durst.
"А кто тогда вам денежный кран перекроет? То, о чем вы тут говорите, — экономическое самоубийство страны, над которой вы издеваетесь. Скажите это продавщице в пекарне, которая должна оплачивать счет за газ. Полная чушь", — отметил Thomas Langner.
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"У меня складывается ощущение, что Мельник хочет видеть Германию на дне", — предположил abartz1.
"Он преступно игнорирует тот факт, что если Россия может существовать без европейских денег, то Европа не сможет прожить без российских энергоносителей. Он продвигает здесь политическую программу, которая разрушает Европу", — подытожили пользователи.
Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
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