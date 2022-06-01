https://ria.ru/20220601/ukraina-1792272046.html

Украинского посла уличили в намерении уничтожить Европу

Украинского посла уличили в намерении уничтожить Европу - РИА Новости, 01.06.2022

Украинского посла уличили в намерении уничтожить Европу

Немецкие пользователи твиттера раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за новых требований после введения частичного эмбарго на поставки... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:53

2022-06-01T10:53

2022-06-01T13:47

цены на нефть

украина

европа

германия

евросоюз

андрей мельник

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника из-за новых требований после введения частичного эмбарго на поставки нефти из России.Среди прочего дипломат заявил, что принятые меры — лишь полшага и Европа должна перекрыть все денежные потоки для Москвы. Речь идет, в частности, о приостановке импорта российского газа.Многие пользователи пришли в ярость из-за этих заявлений, а некоторые и вовсе увидели в поведении посла попытку довести Европу до "экономического самоубийства"."Тогда исчезнет и ваш источник дохода! Все страны должны отказаться от российского газа только потому, что вы его больше не покупаете. Вам все равно, какие будут последствия для экономики? Конечно, ваш эгоистичный мозг с этим не справляется. К счастью, не вы здесь решаете", — подчеркнула Karin."Вы уже должны были понять, что эмбарго на нефть и газ вредит только нам, а не Путину. Он может продать их дороже, получит прибыль и будет доволен тем, что ЕС губит себя ради Украины. Эмбарго не положит конец конфликту", — выразила мнение Katrin."Ага. "Посол" Украины хочет постоянно указывать, что другие должны делать, а что — нет. Но как насчет вашей страны? Разве Украина сама не получает российский газ?" — возмутился DSimon."Вы можете требовать много, однако суть в том, что ваши требования невозможно реализовать. Как газовое эмбарго повлияет на Украину? Будет ли потеря дохода значительной? Неужели вы все это продумали?" — задался вопросом wolfgang durst."А кто тогда вам денежный кран перекроет? То, о чем вы тут говорите, — экономическое самоубийство страны, над которой вы издеваетесь. Скажите это продавщице в пекарне, которая должна оплачивать счет за газ. Полная чушь", — отметил Thomas Langner."У меня складывается ощущение, что Мельник хочет видеть Германию на дне", — предположил abartz1."Он преступно игнорирует тот факт, что если Россия может существовать без европейских денег, то Европа не сможет прожить без российских энергоносителей. Он продвигает здесь политическую программу, которая разрушает Европу", — подытожили пользователи.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791759468.html

https://ria.ru/20220601/gaz-1792229029.html

https://ria.ru/20220527/dokhod-1791010583.html

https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html

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Станислав Ванд

цены на нефть, украина, европа, германия, евросоюз, андрей мельник