https://ria.ru/20220601/ukraina-1792266065.html

Линия США по военной поддержке Киева опасна, заявил Рябков

Линия США по военной поддержке Киева опасна, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022

Линия США по военной поддержке Киева опасна, заявил Рябков

Линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:33

2022-06-01T10:33

2022-06-01T10:36

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести - как они сами это говорят - стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно", - сказал Рябков."Нынешняя ситуация ровным счётом ничего не поменяла в этих наших оценках", - добавил он.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html

https://ria.ru/20220601/himars-1792262551.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, россия