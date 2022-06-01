https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков
Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:31
2022-06-01T10:31
2022-06-01T10:43
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, увеличится ли риск открытого столкновения РФ и США в свете решения Вашингтона поставить Украине ракетные системы HIMARS.Он отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России "произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации" - теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей рябков, украина, россия, сша
10:31 01.06.2022 (обновлено: 10:43 01.06.2022)
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: поставки оружия Украине повышают риски столкновения России и США