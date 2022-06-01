https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html

Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков

Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022

Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков

Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:31

2022-06-01T10:31

2022-06-01T10:43

в мире

сергей рябков

украина

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, увеличится ли риск открытого столкновения РФ и США в свете решения Вашингтона поставить Украине ракетные системы HIMARS.Он отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России "произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации" - теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/bayden-1792242693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, сергей рябков, украина, россия, сша