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Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
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Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков
Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:31
2022-06-01T10:43
в мире
сергей рябков
украина
россия
сша
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, увеличится ли риск открытого столкновения РФ и США в свете решения Вашингтона поставить Украине ракетные системы HIMARS.Он отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России "произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации" - теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.
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в мире, сергей рябков, украина, россия, сша
10:31 01.06.2022 (обновлено: 10:43 01.06.2022)
 
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: поставки оружия Украине повышают риски столкновения России и США

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, увеличится ли риск открытого столкновения РФ и США в свете решения Вашингтона поставить Украине ракетные системы HIMARS.
Он отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России "произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации" - теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.
Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Байден заявил, что США не ищут войны с РФ, и назвал их цель на Украине
 
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