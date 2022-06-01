https://ria.ru/20220601/ukraina-1792244764.html

Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью

Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью - РИА Новости, 01.06.2022

Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью

Заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза - подло по отношению к Киеву, заявила... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:56

2022-06-01T08:56

2022-06-01T08:56

марио драги

украина

италия

рим

мид франции‎

евросоюз

в мире

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_20669ddc0115dabcd6c6e71b813e40d9.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА новости. Заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза - подло по отношению к Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС."Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция", - сказала она в эфире радио "Sputnik"."Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают украинцев, что они пока не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать, где они были с этими же самыми заявлениями тогда?", - подчеркнула Захарова.По словам Захаровой, премьер министр Италии по сути озвучил в 2022 году то, за что президента Украины Януковича чуть не лишили жизни в 2014 году. Но реакция Запада на заявления Рима ожидаемо более циничная, добавила она.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.

https://ria.ru/20220531/evrosoyuz-1792129314.html

https://ria.ru/20220531/ukraina-1791973596.html

украина

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марио драги, украина, италия, рим, мид франции‎, евросоюз, в мире, мария захарова