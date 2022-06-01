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Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью - РИА Новости, 01.06.2022
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Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью
Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью - РИА Новости, 01.06.2022
Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью
Заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза - подло по отношению к Киеву, заявила... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:56
2022-06-01T08:56
марио драги
украина
италия
рим
мид франции‎
евросоюз
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 1 июн - РИА новости. Заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза - подло по отношению к Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС."Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция", - сказала она в эфире радио "Sputnik"."Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают украинцев, что они пока не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать, где они были с этими же самыми заявлениями тогда?", - подчеркнула Захарова.По словам Захаровой, премьер министр Италии по сути озвучил в 2022 году то, за что президента Украины Януковича чуть не лишили жизни в 2014 году. Но реакция Запада на заявления Рима ожидаемо более циничная, добавила она.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
https://ria.ru/20220531/evrosoyuz-1792129314.html
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марио драги, украина, италия, рим, мид франции‎, евросоюз, в мире, мария захарова
08:56 01.06.2022
 
Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью

Представитель МИД Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА новости. Заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза - подло по отношению к Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
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Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги
"Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция", - сказала она в эфире радио "Sputnik".
"Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают украинцев, что они пока не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать, где они были с этими же самыми заявлениями тогда?", - подчеркнула Захарова.
По словам Захаровой, премьер министр Италии по сути озвучил в 2022 году то, за что президента Украины Януковича чуть не лишили жизни в 2014 году. Но реакция Запада на заявления Рима ожидаемо более циничная, добавила она.
Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
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