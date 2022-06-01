https://ria.ru/20220601/tualet-1792306582.html
В Кузбассе опровергли сообщения об общем школьном туалете без замков
В Кузбассе опровергли сообщения об общем школьном туалете без замков - РИА Новости, 01.06.2022
В Кузбассе опровергли сообщения об общем школьном туалете без замков
Власти опровергли информацию об общем для девочек и мальчиков туалете без замков в одной из школ города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:32
2022-06-01T12:32
2022-06-01T12:32
кемеровская область
образование - общество
происшествия
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КЕМЕРОВО, 1 июн – РИА Новости. Власти опровергли информацию об общем для девочек и мальчиков туалете без замков в одной из школ города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.Ранее в Telegram-канале РегДурдом были опубликованы фото школьного туалета, в кабинках которого вместо замков дыры. Как пишут авторы, мальчики и девочки ходят в один туалет, поскольку женский сделали служебным. Кроме того, местные СМИ со ссылкой на родительницу добавили, что в данной школе рассада для пришкольного участка приобретается за счет родителей.Как пояснили РИА Новости в управлении образования города, речь идет о средней школе №1. "Запорные устройства в туалетных комнатах в процессе эксплуатации в течение учебного года пришли в негодность. На начало учебного года данные нарушения будут устранены. На 4 этаже находится туалет для девочек. Туалет для мальчиков расположен на 3 этаже", – говорится в ответе.В управлении образования добавили, что решение об озеленении пришкольного участка было принято на заседании школьного родительского комитета, "в связи с чем некоторые родители выращивают рассаду вместе со своими детьми или приобретают ее". Уточняется, что отчет о собранных средствах и купленной рассаде доводится до родителей на общешкольном родительском собрании в начале учебного года."За пришкольным участком в рамках экологического воспитания ухаживают старшеклассники и учителя", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220420/shkola-1784411946.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, образование - общество, происшествия
В Кузбассе опровергли сообщения об общем школьном туалете без замков
Власти в Кузбассе опровергли сообщения об общем школьном туалете для девочек и мальчиков
КЕМЕРОВО, 1 июн – РИА Новости. Власти опровергли информацию об общем для девочек и мальчиков туалете без замков в одной из школ города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.
Ранее в Telegram-канале РегДурдом были опубликованы фото школьного туалета, в кабинках которого вместо замков дыры. Как пишут авторы, мальчики и девочки ходят в один туалет, поскольку женский сделали служебным. Кроме того, местные СМИ со ссылкой на родительницу добавили, что в данной школе рассада для пришкольного участка приобретается за счет родителей.
Как пояснили РИА Новости в управлении образования города, речь идет о средней школе №1. "Запорные устройства в туалетных комнатах в процессе эксплуатации в течение учебного года пришли в негодность. На начало учебного года данные нарушения будут устранены. На 4 этаже находится туалет для девочек. Туалет для мальчиков расположен на 3 этаже", – говорится в ответе.
В управлении образования добавили, что решение об озеленении пришкольного участка было принято на заседании школьного родительского комитета, "в связи с чем некоторые родители выращивают рассаду вместе со своими детьми или приобретают ее". Уточняется, что отчет о собранных средствах и купленной рассаде доводится до родителей на общешкольном родительском собрании в начале учебного года.
"За пришкольным участком в рамках экологического воспитания ухаживают старшеклассники и учителя", – добавили в ведомстве.