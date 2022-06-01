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Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон" - РИА Новости, 01.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220601/tsirkon-1792276156.html
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон"
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон" - РИА Новости, 01.06.2022
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:04
2022-06-01T11:04
новое оружие россии
безопасность
россия
арктика
баренцево море
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев."Цикл испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота."В конце прошлой недели вы были свидетелями очередного успешного применения фрегатом Северного флота ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров", - добавил он.
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безопасность, россия, арктика, баренцево море
11:04 01.06.2022
 
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Архивное фото
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев.
"Цикл испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота.
"В конце прошлой недели вы были свидетелями очередного успешного применения фрегатом Северного флота ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров", - добавил он.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 10:37В России
Опубликовано видео пуска ракеты "Циркон" в Баренцевом море
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияАрктикаБаренцево море
 
 
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