https://ria.ru/20220601/tsirkon-1792276156.html
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон"
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон" - РИА Новости, 01.06.2022
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:04
2022-06-01T11:04
2022-06-01T11:04
новое оружие россии
безопасность
россия
арктика
баренцево море
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 1 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил командующий СФ адмирал Александр Моисеев."Цикл испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия", - сказал Моисеев на брифинге о задачах СФ по защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, приуроченном к Дню Северного флота."В конце прошлой недели вы были свидетелями очередного успешного применения фрегатом Северного флота ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220528/tsirkon-1791376226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, арктика, баренцево море
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон"
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"