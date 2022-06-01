https://ria.ru/20220601/tribunal-1792459336.html

В состав трибунала над боевиками могут войти представители стран Европы

В состав трибунала над боевиками могут войти представители стран Европы - РИА Новости, 01.06.2022

В состав трибунала над боевиками могут войти представители стран Европы

Представители стран Европы могут войти в состав судей на международном трибунале над украинскими боевиками, приглашения отправлены, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:24

2022-06-01T19:24

2022-06-01T21:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

дарья морозова

украина

нато

денис пушилин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Представители стран Европы могут войти в состав судей на международном трибунале над украинскими боевиками, приглашения отправлены, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.По ее словам, сейчас Генеральной прокуратурой ДНР и профильными российскими министерствами и ведомствами разрабатывается устав трибунала. Она добавила, что у процесса не будет привязки к национальным законодательствам.Кроме того, Шишкина считает, что диапазон статей преступлений украинских националистов шире, чем на Нюрнбергском процессе.Также она допустила, что первое заседание промежуточного "мариупольского трибунала" может пройти до конца лета.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сроки подготовки устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/tribunal-1791947096.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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