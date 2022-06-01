19:24 01.06.2022 (обновлено: 21:01 01.06.2022)
В состав трибунала над боевиками могут войти представители стран Европы
ДНР: в состав трибунала над боевиками могут войти представители европейских стран
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов"
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов". Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Представители стран Европы могут войти в состав судей на международном трибунале над украинскими боевиками, приглашения отправлены, рассказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"Кто откликнется и не побоится открыто противостоять нацизму, который процветает на территории государства Украина, мы посмотрим, и, возможно, их представители войдут в состав международного трибунала", — заявила она в беседе с агентством.
По ее словам, сейчас Генеральной прокуратурой ДНР и профильными российскими министерствами и ведомствами разрабатывается устав трибунала. Она добавила, что у процесса не будет привязки к национальным законодательствам.
Кроме того, Шишкина считает, что диапазон статей преступлений украинских националистов шире, чем на Нюрнбергском процессе.
Также она допустила, что первое заседание промежуточного "мариупольского трибунала" может пройти до конца лета.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сроки подготовки устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.