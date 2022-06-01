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Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы - РИА Новости, 01.06.2022
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Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы
Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы - РИА Новости, 01.06.2022
Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы
Тысяча тест-комплектов для выявления оспы обезьян готовы к отправке в регионы России, они позволят провести 100 тысяч исследований, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:05
2022-06-01T06:05
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
оспа обезьян
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тысяча тест-комплектов для выявления оспы обезьян готовы к отправке в регионы России, они позволят провести 100 тысяч исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Государственный научный центр "Вектор" доложил о выполнении поручения главы Роспотребнадзора Анны Поповой по оперативному обеспечению производства тест-систем, необходимых для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян на территории России."На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян", - говорится в сообщении.Тест-система "Вектор-ПЦРрв-ВОО" позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена, уточнили в пресс-службе.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, оспа обезьян
06:05 01.06.2022
 
Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы

Роспотребнадзор: тысяча тестов для выявления оспы обезьян готовы к отправке в регионы

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тысяча тест-комплектов для выявления оспы обезьян готовы к отправке в регионы России, они позволят провести 100 тысяч исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Государственный научный центр "Вектор" доложил о выполнении поручения главы Роспотребнадзора Анны Поповой по оперативному обеспечению производства тест-систем, необходимых для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян на территории России.
"На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян", - говорится в сообщении.
Тест-система "Вектор-ПЦРрв-ВОО" позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена, уточнили в пресс-службе.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОспа обезьян
 
 
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