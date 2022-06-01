https://ria.ru/20220601/testy-1792235965.html

Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы

Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы - РИА Новости, 01.06.2022

Тесты для выявления оспы обезьян готовы к отправке в российские регионы

Тысяча тест-комплектов для выявления оспы обезьян готовы к отправке в регионы России, они позволят провести 100 тысяч исследований, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T06:05

2022-06-01T06:05

2022-06-01T06:05

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

оспа обезьян

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тысяча тест-комплектов для выявления оспы обезьян готовы к отправке в регионы России, они позволят провести 100 тысяч исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Государственный научный центр "Вектор" доложил о выполнении поручения главы Роспотребнадзора Анны Поповой по оперативному обеспечению производства тест-систем, необходимых для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян на территории России."На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян", - говорится в сообщении.Тест-система "Вектор-ПЦРрв-ВОО" позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220601/ospa-1792235227.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, оспа обезьян