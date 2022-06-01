https://ria.ru/20220601/tesla-1792373386.html

Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки

Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки - РИА Новости, 01.06.2022

Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки

Основатель производителя электромобилей Tesla миллиардер Илон Маск требует от сотрудников компании возвращения к работе в офисе, в противном случае им грозит... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:16

2022-06-01T15:16

2022-06-01T15:19

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пало-альто

калифорния

технологии

tesla motors

toyota corolla

илон маск

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основатель производителя электромобилей Tesla миллиардер Илон Маск требует от сотрудников компании возвращения к работе в офисе, в противном случае им грозит увольнение, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Маска сотрудникам."Под темой письма "Удаленная работа больше не принимается" Маск написал: "Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду минимум) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих", - приводит агентство слова Маска из письма.Как передаёт Блумберг, хотя Маск не стал напрямую говорить о том, подлинное ли это письмо, он так ответил на своей страничке в соцсети Twitter на просьбу одного из подписчиков обратиться к людям, которые считают, что ходить на работу - это устаревшая концепция: "Им следует притвориться, что они работают в другом месте", - ответил он.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20220527/twitter-1791114138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пало-альто, калифорния, технологии, tesla motors, toyota corolla, илон маск