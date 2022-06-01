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Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки - РИА Новости, 01.06.2022
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Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки
Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки - РИА Новости, 01.06.2022
Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки
Основатель производителя электромобилей Tesla миллиардер Илон Маск требует от сотрудников компании возвращения к работе в офисе, в противном случае им грозит... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:16
2022-06-01T15:19
в мире
пало-альто
калифорния
технологии
tesla motors
toyota corolla
илон маск
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основатель производителя электромобилей Tesla миллиардер Илон Маск требует от сотрудников компании возвращения к работе в офисе, в противном случае им грозит увольнение, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Маска сотрудникам."Под темой письма "Удаленная работа больше не принимается" Маск написал: "Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду минимум) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих", - приводит агентство слова Маска из письма.Как передаёт Блумберг, хотя Маск не стал напрямую говорить о том, подлинное ли это письмо, он так ответил на своей страничке в соцсети Twitter на просьбу одного из подписчиков обратиться к людям, которые считают, что ходить на работу - это устаревшая концепция: "Им следует притвориться, что они работают в другом месте", - ответил он.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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в мире, пало-альто, калифорния, технологии, tesla motors, toyota corolla, илон маск
15:16 01.06.2022 (обновлено: 15:19 01.06.2022)
 
Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки

Илон Маск пригрозил уволить сотрудников Tesla, которые не вернутся с удаленки

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основатель производителя электромобилей Tesla миллиардер Илон Маск требует от сотрудников компании возвращения к работе в офисе, в противном случае им грозит увольнение, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Маска сотрудникам.
"Под темой письма "Удаленная работа больше не принимается" Маск написал: "Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду минимум) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих", - приводит агентство слова Маска из письма.
Как передаёт Блумберг, хотя Маск не стал напрямую говорить о том, подлинное ли это письмо, он так ответил на своей страничке в соцсети Twitter на просьбу одного из подписчиков обратиться к людям, которые считают, что ходить на работу - это устаревшая концепция: "Им следует притвориться, что они работают в другом месте", - ответил он.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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В миреПало-АльтоКалифорнияТехнологииTesla motorsToyota CorollaИлон Маск
 
 
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