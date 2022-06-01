https://ria.ru/20220601/terrorizm-1792308304.html
ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана*
ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана* - РИА Новости, 01.06.2022
ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана*
Верховный суд РФ признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:36
2022-06-01T12:36
2022-06-01T12:36
ленур ислямов
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал террористической организацию "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* и запретил её деятельность на территории РФ", — сказали в пресс-службе.Такое решение принято по иску Генпрокуратуры РФ.Батальон Челебиджихана был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220530/zaderzhanie-1791845390.html
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786139708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленур ислямов, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана*
В России признали террористическим и запретили "Батальон имени Номана Челебиджихана"*