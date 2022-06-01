https://ria.ru/20220601/terrorizm-1792308304.html

ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана*

ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана* - РИА Новости, 01.06.2022

ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана*

Верховный суд РФ признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:36

2022-06-01T12:36

2022-06-01T12:36

ленур ислямов

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал террористической организацию "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* и запретил её деятельность на территории РФ", — сказали в пресс-службе.Такое решение принято по иску Генпрокуратуры РФ.Батальон Челебиджихана был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220530/zaderzhanie-1791845390.html

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786139708.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленур ислямов, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия