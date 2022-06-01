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В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ternopol-1792413607.html
В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке
В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке - РИА Новости, 01.06.2022
В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке
Уличным музыкантам в Тернополе на западе Украины запретили петь песни на русском языке, сообщили на сайте городского совета Тернополя. Объявление на сайте... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:02
2022-06-01T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
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тернополь
русский язык в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уличным музыкантам в Тернополе на западе Украины запретили петь песни на русском языке, сообщили на сайте городского совета Тернополя. Объявление на сайте посвящено утвержденному списку мест для проведения выступлений уличных музыкантов и правилам их проведения."Обращаем особенное внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующих розжиг вражды на национальной, религиозной почве или имеющих нецензурный характер", - говорится в объявлении на сайте администрации.В конце мая Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли российских исполнителей в стране. Также в апреле Радой был зарегистрирован законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220524/pesni-1790402452.html
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в мире, украина, тернополь, русский язык в мире, ситуация в днр и лнр
17:02 01.06.2022
 
В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке

Горсовет Тернополя запретил уличным музыкантам петь песни на русском языке

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уличным музыкантам в Тернополе на западе Украины запретили петь песни на русском языке, сообщили на сайте городского совета Тернополя. Объявление на сайте посвящено утвержденному списку мест для проведения выступлений уличных музыкантов и правилам их проведения.
"Обращаем особенное внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующих розжиг вражды на национальной, религиозной почве или имеющих нецензурный характер", - говорится в объявлении на сайте администрации.
В конце мая Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли российских исполнителей в стране. Также в апреле Радой был зарегистрирован законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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