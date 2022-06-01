В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке
Горсовет Тернополя запретил уличным музыкантам петь песни на русском языке
© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уличным музыкантам в Тернополе на западе Украины запретили петь песни на русском языке, сообщили на сайте городского совета Тернополя. Объявление на сайте посвящено утвержденному списку мест для проведения выступлений уличных музыкантов и правилам их проведения.
"Обращаем особенное внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующих розжиг вражды на национальной, религиозной почве или имеющих нецензурный характер", - говорится в объявлении на сайте администрации.
В конце мая Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли российских исполнителей в стране. Также в апреле Радой был зарегистрирован законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.