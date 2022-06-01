https://ria.ru/20220601/ternopol-1792413607.html

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке - РИА Новости, 01.06.2022

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке

Уличным музыкантам в Тернополе на западе Украины запретили петь песни на русском языке, сообщили на сайте городского совета Тернополя. Объявление на сайте... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:02

2022-06-01T17:02

2022-06-01T17:02

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уличным музыкантам в Тернополе на западе Украины запретили петь песни на русском языке, сообщили на сайте городского совета Тернополя. Объявление на сайте посвящено утвержденному списку мест для проведения выступлений уличных музыкантов и правилам их проведения."Обращаем особенное внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующих розжиг вражды на национальной, религиозной почве или имеющих нецензурный характер", - говорится в объявлении на сайте администрации.В конце мая Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли российских исполнителей в стране. Также в апреле Радой был зарегистрирован законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220524/pesni-1790402452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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