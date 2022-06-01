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Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется спектаклем про Серебряный век

Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется спектаклем про Серебряный век - РИА Новости, 01.06.2022

Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется спектаклем про Серебряный век

Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется 2 июня спектаклем "Чужие берега. Противостояние" Сергея Безрукова, сообщила пресс-служба смотра. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:14

2022-06-01T14:14

2022-06-01T14:14

михаил булгаков

алексей толстой (писатель)

марина цветаева

москва

россия

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культура

новости культуры

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется 2 июня спектаклем "Чужие берега. Противостояние" Сергея Безрукова, сообщила пресс-служба смотра.Место выбрано не случайно, ведь постановка — рассказ о переломном времени, о противостоянии, когда каждому пришлось выбирать сторону. Герои спектакля — офицеры, поэты, музыканты, писатели, женщины исчезающего Серебряного века, оказавшиеся на перекрестке эпох, культур, убеждений. Действие разворачивается на рельсах и перроне, а частью декорации станут здание вокзала и поезд.В спектакле, который поставил Сергей Безруков, прозвучат произведения Михаила Булгакова, Алексея Толстого, Марины Цветаевой, Игоря Северянина.Фестиваль "Фабрика Станиславского" проходит с 2017 года. Его идея — собрать театральные коллективы, исследующие и развивающие наследие Станиславского. По итогам конкурса вручается приз за лучшую актерскую работу и лучший ансамбль.В этом году в программе — показы спектаклей из семи регионов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска. Кроме того, запланированы практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны.Фестиваль пройдет со 2 по 12 июня в Москве и Подмосковье.

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Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

михаил булгаков, алексей толстой (писатель), марина цветаева, москва, россия, московский губернский театр, новости культуры, сергей безруков, театр