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Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется спектаклем про Серебряный век - РИА Новости, 01.06.2022
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Культура
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Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется спектаклем про Серебряный век
Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется спектаклем про Серебряный век - РИА Новости, 01.06.2022
Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется спектаклем про Серебряный век
Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется 2 июня спектаклем "Чужие берега. Противостояние" Сергея Безрукова, сообщила пресс-служба смотра. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:14
2022-06-01T14:14
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется 2 июня спектаклем "Чужие берега. Противостояние" Сергея Безрукова, сообщила пресс-служба смотра.Место выбрано не случайно, ведь постановка — рассказ о переломном времени, о противостоянии, когда каждому пришлось выбирать сторону. Герои спектакля — офицеры, поэты, музыканты, писатели, женщины исчезающего Серебряного века, оказавшиеся на перекрестке эпох, культур, убеждений. Действие разворачивается на рельсах и перроне, а частью декорации станут здание вокзала и поезд.В спектакле, который поставил Сергей Безруков, прозвучат произведения Михаила Булгакова, Алексея Толстого, Марины Цветаевой, Игоря Северянина.Фестиваль "Фабрика Станиславского" проходит с 2017 года. Его идея — собрать театральные коллективы, исследующие и развивающие наследие Станиславского. По итогам конкурса вручается приз за лучшую актерскую работу и лучший ансамбль.В этом году в программе — показы спектаклей из семи регионов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска. Кроме того, запланированы практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны.Фестиваль пройдет со 2 по 12 июня в Москве и Подмосковье.
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михаил булгаков, алексей толстой (писатель), марина цветаева, москва, россия, московский губернский театр, новости культуры, сергей безруков, театр
14:14 01.06.2022
 
Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется спектаклем про Серебряный век

Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется 2 июня спектаклем Безрукова "Чужие берега"

© Фото : Германа ЖигуноваСцена из спектакля "Чужие берега"
Сцена из спектакля Чужие берега - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Германа Жигунова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется 2 июня спектаклем "Чужие берега. Противостояние" Сергея Безрукова, сообщила пресс-служба смотра.
© Фото : Германа ЖигуноваСцена из спектакля "Чужие берега"
Сцена из спектакля Чужие берега - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Германа Жигунова
Сцена из спектакля "Чужие берега"
"На открытой площадке, в антураже старинной железнодорожной станции, гостям фестиваля представят спектакль "Чужие берега. Противостояние" — open-air версию премьеры Московского Губернского театра. Показ пройдет в музейном комплексе "Паровозное депо "Подмосковная", — пояснили организаторы.
Место выбрано не случайно, ведь постановка — рассказ о переломном времени, о противостоянии, когда каждому пришлось выбирать сторону. Герои спектакля — офицеры, поэты, музыканты, писатели, женщины исчезающего Серебряного века, оказавшиеся на перекрестке эпох, культур, убеждений. Действие разворачивается на рельсах и перроне, а частью декорации станут здание вокзала и поезд.
© Фото : Германа ЖигуноваСцена из спектакля "Чужие берега"
Сцена из спектакля Чужие берега
1 из 3
Сцена из спектакля "Чужие берега"
© Фото : Германа Жигунова
© Фото : Германа Жигунова

Кадр из спектакля "Чужие берега"

Сцена из спектакля Чужие берега
2 из 3

Кадр из спектакля "Чужие берега"

© Фото : Германа Жигунова
© Фото : Германа Жигунова

Фрагмент из спектакля "Чужие берега"

Сцена из спектакля Чужие берега
3 из 3

Фрагмент из спектакля "Чужие берега"

© Фото : Германа Жигунова
1 из 3
Сцена из спектакля "Чужие берега"
© Фото : Германа Жигунова
2 из 3

Кадр из спектакля "Чужие берега"

© Фото : Германа Жигунова
3 из 3

Фрагмент из спектакля "Чужие берега"

© Фото : Германа Жигунова
В спектакле, который поставил Сергей Безруков, прозвучат произведения Михаила Булгакова, Алексея Толстого, Марины Цветаевой, Игоря Северянина.
Фестиваль "Фабрика Станиславского" проходит с 2017 года. Его идея — собрать театральные коллективы, исследующие и развивающие наследие Станиславского. По итогам конкурса вручается приз за лучшую актерскую работу и лучший ансамбль.
© Фото : Германа ЖигуноваСцена из спектакля "Чужие берега"
Сцена из спектакля Чужие берега - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Германа Жигунова
Сцена из спектакля "Чужие берега"
В этом году в программе — показы спектаклей из семи регионов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска. Кроме того, запланированы практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны.
Фестиваль пройдет со 2 по 12 июня в Москве и Подмосковье.
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