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Премьер Молдавии призвала жителей страны экономить газ из-за роста тарифов

Премьер Молдавии призвала жителей страны экономить газ из-за роста тарифов - РИА Новости, 01.06.2022

Премьер Молдавии призвала жителей страны экономить газ из-за роста тарифов

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в среду призвала домовладельцев, экономических агентов и местные власти изменить образ потребления энергоресурсов РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:58

2022-06-01T19:58

2022-06-01T20:20

экономика

молдавия

молдовагаз

газпром

украина

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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в среду призвала домовладельцев, экономических агентов и местные власти изменить образ потребления энергоресурсов и экономить газ и электроэнергию.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива. Во вторник Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило тариф для бытовых потребителей на 22% до 940 долларов за тысячу кубометров, хотя в апреле его закупочная цена составляла 1194 доллара, в мае — 920 долларов. В среду глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что поставки в июне продолжаются в штатном режиме, страна закупает газ по 880 долларов за тысячу кубометров.Она отметила, что Молдавия не обладает запасами газа и закупает электроэнергию, поэтому может лишь поддержать инициативы, которые позволят экономить. Кроме того, власти намерены создать программу точечной поддержки электроэнергии и экономических агентов, у которых производство зависят от газа и электричества."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, украина