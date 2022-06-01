https://ria.ru/20220601/tailand-1792257634.html
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 01.06.2022
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов
Таиланд отменил с 1 июня карантин по прибытии для всех категорий путешественников и открыл переходы на сухопутных границах. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:31
2022-06-01T11:31
2022-06-01T11:31
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БАНГКОК, 1 июн — РИА Новости. Таиланд отменил с 1 июня карантин по прибытии для всех категорий путешественников и открыл переходы на сухопутных границах.Соответствующие новому порядку изменения внесены в систему оформления электронных разрешений на въезд в страну на интернет-платформе ThailandPass.Теперь карантин отменен для всех, а не только для привитых путешественников. Невакцинированным и не прошедшим полный курс иммунизации достаточно сделать антигенный экспресс-тест на коронавирус в течение 72 часов перед вылетом в Таиланд и внести отрицательный результат в заявку на въезд на платформе ThailandPass. Также для всех гостей страны по-прежнему необходима медстраховка от COVID-19 с покрытием лечения в сумме не менее десяти тысяч долларов.Для детей от шести до 18 лет действуют те же правила, что и для их родителей, которые зависят от того, прошел гражданин иммунизацию или нет.Платформа ThailandPass также начинает работать по новым правилам: теперь ответ на заявку должен автоматически приходить туристу в течение двух часов после ее подачи. Раньше его ожидание затягивалось до двух суток.Кроме того, с 1 июня открываются контрольно-пропускные пункты на границах с Малайзией, Мьянмой и Камбоджей (с Лаосом наземные КПП работают уже месяц). Теперь пересечь границу можно по 34 переходам. Порядок въезда в Таиланд через них для иностранцев также "привязан" к системе ThailandPass.Также в 31 провинции, включая Бангкок и все туристические зоны, 1 июня открываются массажные салоны и бары всех видов, которым теперь не нужно "маскироваться" под рестораны, как это было ранее. Однако подача алкоголя в заведениях ограничена полуночью, а сама работа — часом ночи. Массовые мероприятия в заведениях пока запрещены.Для российских туристов новые правила въезда в Таиланд открывают новые возможности: теперь страну смогут посещать без карантина путешественники, привитые не только "Спутником V", но и другими отечественными вакцинами. Виза для визита на 30 дней не нужна. Прямого авиасообщения между двумя странами пока нет, перелет возможен только с пересадкой.
https://ria.ru/20220531/tailand-1792088462.html
https://ria.ru/20220521/rossiya-1789891277.html
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, лаос, малайзия, туристы, коронавирус covid-19, мьянма
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов
Таиланд с 1 июня отменяет карантин по прибытии и открывает все сухопутные границы
БАНГКОК, 1 июн — РИА Новости. Таиланд отменил с 1 июня карантин по прибытии для всех категорий путешественников и открыл переходы на сухопутных границах.
Соответствующие новому порядку изменения внесены в систему оформления электронных разрешений на въезд в страну на интернет-платформе ThailandPass.
Теперь карантин отменен для всех, а не только для привитых путешественников. Невакцинированным и не прошедшим полный курс иммунизации достаточно сделать антигенный экспресс-тест на коронавирус в течение 72 часов перед вылетом в Таиланд и внести отрицательный результат в заявку на въезд на платформе ThailandPass.
Также для всех гостей страны по-прежнему необходима медстраховка от COVID-19 с покрытием лечения в сумме не менее десяти тысяч долларов.
Для детей от шести до 18 лет действуют те же правила, что и для их родителей, которые зависят от того, прошел гражданин иммунизацию или нет.
Платформа ThailandPass также начинает работать по новым правилам: теперь ответ на заявку должен автоматически приходить туристу в течение двух часов после ее подачи. Раньше его ожидание затягивалось до двух суток.
Кроме того, с 1 июня открываются контрольно-пропускные пункты на границах с Малайзией, Мьянмой и Камбоджей (с Лаосом наземные КПП работают уже месяц). Теперь пересечь границу можно по 34 переходам. Порядок въезда в Таиланд через них для иностранцев также "привязан" к системе ThailandPass.
Также в 31 провинции, включая Бангкок и все туристические зоны, 1 июня открываются массажные салоны и бары всех видов, которым теперь не нужно "маскироваться" под рестораны, как это было ранее. Однако подача алкоголя в заведениях ограничена полуночью, а сама работа — часом ночи. Массовые мероприятия в заведениях пока запрещены.
Для российских туристов новые правила въезда в Таиланд открывают новые возможности: теперь страну смогут посещать без карантина путешественники, привитые не только "Спутником V", но и другими отечественными вакцинами. Виза для визита на 30 дней не нужна. Прямого авиасообщения между двумя странами пока нет, перелет возможен только с пересадкой.