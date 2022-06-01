Рейтинг@Mail.ru
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220601/tailand-1792257634.html
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 01.06.2022
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов
Таиланд отменил с 1 июня карантин по прибытии для всех категорий путешественников и открыл переходы на сухопутных границах. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:31
2022-06-01T11:31
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
лаос
малайзия
туристы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/64/1559096429_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4293fa04577f662cbaa80e667bd2e7c4.jpg
БАНГКОК, 1 июн — РИА Новости. Таиланд отменил с 1 июня карантин по прибытии для всех категорий путешественников и открыл переходы на сухопутных границах.Соответствующие новому порядку изменения внесены в систему оформления электронных разрешений на въезд в страну на интернет-платформе ThailandPass.Теперь карантин отменен для всех, а не только для привитых путешественников. Невакцинированным и не прошедшим полный курс иммунизации достаточно сделать антигенный экспресс-тест на коронавирус в течение 72 часов перед вылетом в Таиланд и внести отрицательный результат в заявку на въезд на платформе ThailandPass. Также для всех гостей страны по-прежнему необходима медстраховка от COVID-19 с покрытием лечения в сумме не менее десяти тысяч долларов.Для детей от шести до 18 лет действуют те же правила, что и для их родителей, которые зависят от того, прошел гражданин иммунизацию или нет.Платформа ThailandPass также начинает работать по новым правилам: теперь ответ на заявку должен автоматически приходить туристу в течение двух часов после ее подачи. Раньше его ожидание затягивалось до двух суток.Кроме того, с 1 июня открываются контрольно-пропускные пункты на границах с Малайзией, Мьянмой и Камбоджей (с Лаосом наземные КПП работают уже месяц). Теперь пересечь границу можно по 34 переходам. Порядок въезда в Таиланд через них для иностранцев также "привязан" к системе ThailandPass.Также в 31 провинции, включая Бангкок и все туристические зоны, 1 июня открываются массажные салоны и бары всех видов, которым теперь не нужно "маскироваться" под рестораны, как это было ранее. Однако подача алкоголя в заведениях ограничена полуночью, а сама работа — часом ночи. Массовые мероприятия в заведениях пока запрещены.Для российских туристов новые правила въезда в Таиланд открывают новые возможности: теперь страну смогут посещать без карантина путешественники, привитые не только "Спутником V", но и другими отечественными вакцинами. Виза для визита на 30 дней не нужна. Прямого авиасообщения между двумя странами пока нет, перелет возможен только с пересадкой.
https://ria.ru/20220531/tailand-1792088462.html
https://ria.ru/20220521/rossiya-1789891277.html
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html
таиланд
лаос
малайзия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/64/1559096429_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_facbbf5dc4a6ef2bf03532172d08ed69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, таиланд, лаос, малайзия, туристы, коронавирус covid-19, мьянма
11:31 01.06.2022
 
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов

Таиланд с 1 июня отменяет карантин по прибытии и открывает все сухопутные границы

© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 1 июн — РИА Новости. Таиланд отменил с 1 июня карантин по прибытии для всех категорий путешественников и открыл переходы на сухопутных границах.
Соответствующие новому порядку изменения внесены в систему оформления электронных разрешений на въезд в страну на интернет-платформе ThailandPass.
Теперь карантин отменен для всех, а не только для привитых путешественников. Невакцинированным и не прошедшим полный курс иммунизации достаточно сделать антигенный экспресс-тест на коронавирус в течение 72 часов перед вылетом в Таиланд и внести отрицательный результат в заявку на въезд на платформе ThailandPass.
Также для всех гостей страны по-прежнему необходима медстраховка от COVID-19 с покрытием лечения в сумме не менее десяти тысяч долларов.
Для детей от шести до 18 лет действуют те же правила, что и для их родителей, которые зависят от того, прошел гражданин иммунизацию или нет.
Полицейский на Пхукете - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 16:31Туризм
Россиянка погибла в Таиланде
Платформа ThailandPass также начинает работать по новым правилам: теперь ответ на заявку должен автоматически приходить туристу в течение двух часов после ее подачи. Раньше его ожидание затягивалось до двух суток.
Кроме того, с 1 июня открываются контрольно-пропускные пункты на границах с Малайзией, Мьянмой и Камбоджей (с Лаосом наземные КПП работают уже месяц). Теперь пересечь границу можно по 34 переходам. Порядок въезда в Таиланд через них для иностранцев также "привязан" к системе ThailandPass.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 11:51Туризм
Россия и Таиланд намерены возобновить прямое авиасообщение
Также в 31 провинции, включая Бангкок и все туристические зоны, 1 июня открываются массажные салоны и бары всех видов, которым теперь не нужно "маскироваться" под рестораны, как это было ранее. Однако подача алкоголя в заведениях ограничена полуночью, а сама работа — часом ночи. Массовые мероприятия в заведениях пока запрещены.
Для российских туристов новые правила въезда в Таиланд открывают новые возможности: теперь страну смогут посещать без карантина путешественники, привитые не только "Спутником V", но и другими отечественными вакцинами. Виза для визита на 30 дней не нужна. Прямого авиасообщения между двумя странами пока нет, перелет возможен только с пересадкой.
Девушка на аттракционе Высокогорные качели на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
08:00Туризм
Отдых на высоте. Чем заняться летом на горнолыжных курортах России
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландЛаосМалайзиятуристыКоронавирус COVID-19Мьянма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала