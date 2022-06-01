https://ria.ru/20220601/stoimost-1792230315.html

В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 01.06.2022

В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине

Очередной пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:23

2022-06-01T03:23

2022-06-01T09:30

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788856623_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_12cffc66a0e3b791d41683092057488a.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Очередной пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.Одиннадцатый по счету пакет помощи будет официально представлен в среду."HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы... Несколько вертолетов и тактических автомобилей", - перечислил чиновник.В состав очередной партии помощи будут также входить запчасти к ранее поставленной технике.

https://ria.ru/20220601/oshibka-1792225958.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша