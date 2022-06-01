https://ria.ru/20220601/stoimost-1792230315.html
В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине
В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 01.06.2022
В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине
Очередной пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:23
2022-06-01T03:23
2022-06-01T09:30
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Очередной пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.Одиннадцатый по счету пакет помощи будет официально представлен в среду."HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы... Несколько вертолетов и тактических автомобилей", - перечислил чиновник.В состав очередной партии помощи будут также входить запчасти к ранее поставленной технике.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
03:23 01.06.2022 (обновлено: 09:30 01.06.2022)
В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине
Белый дом: США 1 июня объявят о новом пакете военной помощи Украине на 700 млн долларов
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Очередной пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Одиннадцатый по счету пакет помощи будет официально представлен в среду.
"HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin
и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы... Несколько вертолетов и тактических автомобилей", - перечислил чиновник.
В состав очередной партии помощи будут также входить запчасти к ранее поставленной технике.