https://ria.ru/20220601/stoimost-1792228431.html

В НАСА раскрыли стоимость американской лунной программы

В НАСА раскрыли стоимость американской лунной программы - РИА Новости, 01.06.2022

В НАСА раскрыли стоимость американской лунной программы

Стоимость американской лунной программы Artemis ("Артемида") до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов, а полет человека на Луну США удастся осуществить не... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T02:25

2022-06-01T02:25

2022-06-01T02:25

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Стоимость американской лунной программы Artemis ("Артемида") до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов, а полет человека на Луну США удастся осуществить не раньше 2026 года, предупредил во вторник главный аудитор НАСА Пол Мартин."Из-за технических сложностей и задержек трех первых миссий программы Artemis и необходимого на создание посадочного модуля и скафандров времени НАСА сдвинет свой сегодняшний план по посадке человека на Луну в 2024 году по меньшей мере на несколько лет", - говорится в опубликованном во вторник докладе генерального инспектора. Доклад готовится дважды в год и является независимым отчетом ведомства перед конгрессом.Главный аудитор НАСА также заявляет, что ведомству "не достает точной предварительной оценки программы". "Мы прогнозируем, что НАСА до 2025 года потратит 93 миллиарда долларов на усилия в рамках программы Artemis", - говорится в докладе.По расчету специалистов, каждый запуск первых четырех миссий программы превысит 4 миллиарда долларов.По официальной программе, НАСА надеется осуществить посадку человека на Луну не позднее 2025 года. Эксперты предупреждают о вероятных задержках и переносе сроков.Программа "Артемида", начатая при администрации Дональда Трампа, заявлена в НАСА как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полетам в более далекий в космос, в частности на Марс.Согласно опубликованному НАСА графику, первый беспилотный старт корабля Orion на ракете-носителе SLS с миссией "Artemis-1" состоится в августе текущего года. За ним последует миссия "Artemis-2" - беспилотный полет на орбиту Луны. Первый пилотируемый полет на орбиту Луны, миссия "Artemis-3", как ранее сообщал глава НАСА Билл Нельсон, состоится через два года после беспилотного полета.

https://ria.ru/20220526/starliner-1790754117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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