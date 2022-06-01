https://ria.ru/20220601/status-1792224606.html

NYT: США испугались последствий конфискации российских активов

NYT: США испугались последствий конфискации российских активов - РИА Новости, 01.06.2022

NYT: США испугались последствий конфискации российских активов

Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Штатов как надежного инвестиционного партнера в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T00:27

2022-06-01T00:27

2022-06-01T07:31

в мире

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.По данным издания, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка "столкнулось с сопротивлением в США" из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии."Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций", - говорится в публикации.NYT отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, США в этом вопросе "гораздо более осторожны".Американские чиновники, по информации газеты, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли перенаправить замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. Американские власти неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать российские активы и передать их Киеву.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/medvedev-1792192830.html

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790702851.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша