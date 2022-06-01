00:27 01.06.2022 (обновлено: 07:31 01.06.2022)
NYT: США испугались последствий конфискации российских активов
NYT: США боятся потерять доверие инвесторов в случае изъятия активов России
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка "столкнулось с сопротивлением в США" из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии.
"Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций", - говорится в публикации.
"Внутри администрации Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии", - пишет издание.
Американские чиновники, по информации газеты, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли перенаправить замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. Американские власти неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать российские активы и передать их Киеву.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.