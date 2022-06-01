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США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков
США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022
США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков
США подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:33
2022-06-01T13:33
2022-06-01T14:26
в мире
дмитрий песков
сша
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления США о продолжении поставок оружия Киеву.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, сша, россия
13:33 01.06.2022 (обновлено: 14:26 01.06.2022)
США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков
Песков: США целенаправленно подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие