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США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022
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США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков
США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022
США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков
США подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:33
2022-06-01T14:26
в мире
дмитрий песков
сша
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления США о продолжении поставок оружия Киеву.
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в мире, дмитрий песков, сша, россия
13:33 01.06.2022 (обновлено: 14:26 01.06.2022)
 
США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков

Песков: США целенаправленно подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления США о продолжении поставок оружия Киеву.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
11:20В мире
"Это опасно". В МИД РФ охарактеризовали позицию США по вооружению Украины
 
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