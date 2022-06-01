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США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков

США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022

США подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие, заявил Песков

США подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:33

2022-06-01T13:33

2022-06-01T14:26

в мире

дмитрий песков

сша

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления США о продолжении поставок оружия Киеву.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/mid-1792280968.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дмитрий песков, сша, россия