Захарова призвала перепроверять заявления американских политиков
Представитель МИД Захарова призвала перепроверять заявления американских политиков
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 1 июн - РИА новости. Заявления политических деятелей нынешней американской администрации теперь нужно перепроверять на официальном уровне, они часто противоречат принимаемым решениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова постпреда США.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США будут поставлять вооружения Украине для защиты на своей территории, но не для ударов по России.
"Я не хотела бы сейчас анализировать ее заявления, мы уже говорили неоднократно, что заявления многих политических деятелей нынешней администрации (Джо) Байдена находятся в прямом противоречии с принимаемыми решениями и с другими заявлениями. Поэтому является ли это заявление оторванным от их военной доктрины, является ли оно, наоборот, частью новой доктрины - я даже анализировать это не собираюсь. Я считаю, что мы сталкивались в таким количеством абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США, что все теперь нужно перепроверять на официальном уровне, добиваясь официальных ответов, что конкретно является их заявлениями официальными и чему они соответствуют, а что является просто политическим ходом в поддержку той или иной акции", - сказала она в эфире радио "Sputnik".
"Потому что иначе можно просто полностью запутаться в том, что они заявляют", - добавила она.
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