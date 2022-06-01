https://ria.ru/20220601/ssha-1792229891.html

Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО

Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО - РИА Новости, 01.06.2022

Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО

США не хотят допустить конфликта между НАТО и Россией, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:08

2022-06-01T03:08

2022-06-01T03:16

в мире

сша

нато

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США не хотят допустить конфликта между НАТО и Россией, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.Говоря об одной из целей США, поставленных президентом Джо Байденом, он заявил: "Мы не можем стремиться к войне между НАТО и Россией"."Президент четко выразился, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте – не будем посылать наши войска или нападать на российские силы", - добавил чиновник Белого дома.

https://ria.ru/20220601/himars-1792229985.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, нато, джо байден