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Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО - РИА Новости, 01.06.2022
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Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО
Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО - РИА Новости, 01.06.2022
Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО
США не хотят допустить конфликта между НАТО и Россией, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:08
2022-06-01T03:16
в мире
сша
нато
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США не хотят допустить конфликта между НАТО и Россией, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.Говоря об одной из целей США, поставленных президентом Джо Байденом, он заявил: "Мы не можем стремиться к войне между НАТО и Россией"."Президент четко выразился, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте – не будем посылать наши войска или нападать на российские силы", - добавил чиновник Белого дома.
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в мире, сша, нато, джо байден
03:08 01.06.2022 (обновлено: 03:16 01.06.2022)
 
Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО

Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США не хотят допустить конфликта между НАТО и Россией, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.
Говоря об одной из целей США, поставленных президентом Джо Байденом, он заявил: "Мы не можем стремиться к войне между НАТО и Россией".
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
03:13
Белый дом подтвердил поставку Украине ракетных систем HIMARS
"Президент четко выразился, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте – не будем посылать наши войска или нападать на российские силы", - добавил чиновник Белого дома.
 
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