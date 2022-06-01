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Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО
Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО - РИА Новости, 01.06.2022
Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО
США не хотят допустить конфликта между НАТО и Россией, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:08
2022-06-01T03:08
2022-06-01T03:16
в мире
сша
нато
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США не хотят допустить конфликта между НАТО и Россией, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.Говоря об одной из целей США, поставленных президентом Джо Байденом, он заявил: "Мы не можем стремиться к войне между НАТО и Россией"."Президент четко выразился, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте – не будем посылать наши войска или нападать на российские силы", - добавил чиновник Белого дома.
https://ria.ru/20220601/himars-1792229985.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, джо байден
03:08 01.06.2022 (обновлено: 03:16 01.06.2022)
Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО
Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО