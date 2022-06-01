https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792413875.html

Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов

Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов - РИА Новости, 01.06.2022

Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов

Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, сообщил РИА РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:03

2022-06-01T17:03

2022-06-01T19:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей картаполов

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, - 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", - сказал Картаполов.Парламентарий отметил, что на начальном этапе, когда Вооруженные силы РФ заходили на подконтрольную киевской власти территорию, никто не применял оружие. "Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции. Теперь она проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС. И эта тактика приносит ощутимые результаты", - пояснил он.Также Картаполов подчеркнул, что, если бы спецоперация не случилась, то в начале марта началось бы наступление украинских вооруженных сил на Донецкую и Луганскую народные республики. "Группировка у них была очень серьезная, часть западного вооружения была получена заранее, мотивация вполне соответствовала той задаче, которую они для себя определили и, скорее всего, могли быть очень тяжелые и кровопролитные бои в самом Донецке, Луганске", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792216027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, андрей картаполов