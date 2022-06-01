Рейтинг@Mail.ru
Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792413875.html
Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов
Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов - РИА Новости, 01.06.2022
Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов
Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, сообщил РИА РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:03
2022-06-01T19:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей картаполов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907131_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_500936b89847bde5903feca094c33a0a.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, - 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", - сказал Картаполов.Парламентарий отметил, что на начальном этапе, когда Вооруженные силы РФ заходили на подконтрольную киевской власти территорию, никто не применял оружие. "Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции. Теперь она проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС. И эта тактика приносит ощутимые результаты", - пояснил он.Также Картаполов подчеркнул, что, если бы спецоперация не случилась, то в начале марта началось бы наступление украинских вооруженных сил на Донецкую и Луганскую народные республики. "Группировка у них была очень серьезная, часть западного вооружения была получена заранее, мотивация вполне соответствовала той задаче, которую они для себя определили и, скорее всего, могли быть очень тяжелые и кровопролитные бои в самом Донецке, Луганске", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792216027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907131_0:0:1387:1040_1920x0_80_0_0_55ed33733bf8faa94f1fa112d47f1e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей картаполов
17:03 01.06.2022 (обновлено: 19:16 01.06.2022)
 
Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов

Депутат Госдумы Картаполов: Россия минимизировала потери на Украине за счет смены тактики

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, - 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", - сказал Картаполов.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 22:05Специальная военная операция на Украине
День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов
Парламентарий отметил, что на начальном этапе, когда Вооруженные силы РФ заходили на подконтрольную киевской власти территорию, никто не применял оружие. "Но когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции. Теперь она проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС. И эта тактика приносит ощутимые результаты", - пояснил он.
Также Картаполов подчеркнул, что, если бы спецоперация не случилась, то в начале марта началось бы наступление украинских вооруженных сил на Донецкую и Луганскую народные республики. "Группировка у них была очень серьезная, часть западного вооружения была получена заранее, мотивация вполне соответствовала той задаче, которую они для себя определили и, скорее всего, могли быть очень тяжелые и кровопролитные бои в самом Донецке, Луганске", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Картаполов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала