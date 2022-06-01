https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792274469.html

Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву

Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву - РИА Новости, 01.06.2022

Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву

Затягивание конфликта на руку врагам России, но цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:58

2022-06-01T10:58

2022-06-01T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

киев

сергей рябков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Затягивание конфликта на руку врагам России, но цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы США по новым поставкам оружия Киеву."У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России", - сказал Рябков."К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период", - добавил он.Ранее в белом доме заявили, что США представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html

сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, сергей рябков