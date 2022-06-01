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Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву
Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву - РИА Новости, 01.06.2022
Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву
Затягивание конфликта на руку врагам России, но цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:58
2022-06-01T10:58
2022-06-01T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
сергей рябков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Затягивание конфликта на руку врагам России, но цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы США по новым поставкам оружия Киеву."У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России", - сказал Рябков."К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период", - добавил он.Ранее в белом доме заявили, что США представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории.
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, сергей рябков
Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву
Замглавы МИД Рябков: цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Затягивание конфликта на руку врагам России, но цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы США по новым поставкам оружия Киеву.
"У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России", - сказал Рябков.
"К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период", - добавил он.
Ранее в белом доме заявили, что США
представят новый пакет военной помощи Украине
, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву
ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории.