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Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792274469.html
Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву
Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву - РИА Новости, 01.06.2022
Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву
Затягивание конфликта на руку врагам России, но цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:58
2022-06-01T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
сергей рябков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Затягивание конфликта на руку врагам России, но цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы США по новым поставкам оружия Киеву."У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России", - сказал Рябков."К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период", - добавил он.Ранее в белом доме заявили, что США представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории.
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html
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в мире, сша, украина, киев, сергей рябков
10:58 01.06.2022
 
Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву

Замглавы МИД Рябков: цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Затягивание конфликта на руку врагам России, но цели спецоперации на Украине будут достигнуты в любом случае, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы США по новым поставкам оружия Киеву.
"У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России", - сказал Рябков.
"К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период", - добавил он.
Ранее в белом доме заявили, что США представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
10:31
Поставки оружия Украине повышают риски столкновения с США, заявил Рябков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевСергей Рябков
 
 
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