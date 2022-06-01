https://ria.ru/20220601/spam-1792247342.html

ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалоб на спам

ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалоб на спам - РИА Новости, 01.06.2022

ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалоб на спам

Федеральная антимонопольная служба совместно с операторами связи запустили сервис для подачи жалоб на спам-рекламу; планируется, что ее блокировка будет... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:09

2022-06-01T09:09

2022-06-01T09:32

общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба совместно с операторами связи запустили сервис для подачи жалоб на спам-рекламу; планируется, что ее блокировка будет происходить в течение 72 часов, говорится в сообщении ведомства."ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалоб на спам-рекламу. С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на голосовую или смс-рекламу, поступившую без его согласия, и оперативно получить ответ от своего оператора", - говорится в сообщении.Оставить жалобу можно на сайте ФАС. "Ожидается, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов", - отметили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/spam-1779232947.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)