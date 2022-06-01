https://ria.ru/20220601/sotsset-1792297824.html

Эксперт раскритиковал идею изменить порядок регистрации в соцсетях

Эксперт раскритиковал идею изменить порядок регистрации в соцсетях - РИА Новости, 01.06.2022

Эксперт раскритиковал идею изменить порядок регистрации в соцсетях

Смысла менять порядок регистрации в соцсетях, как это предлагает Следственный комитет, нет, это только обозлит пользователей, которые могут уйти в зарубежные... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:14

2022-06-01T12:14

2022-06-01T13:56

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Смысла менять порядок регистрации в соцсетях, как это предлагает Следственный комитет, нет, это только обозлит пользователей, которые могут уйти в зарубежные сети, заявил РИА Новости президент Всероссийской полицейской ассоциации, доктор юридических наук Юрий Жданов.Зампредседателя СК РФ Елена Леоненко рассказала РИА Новости, что ведомство выступило за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях. По ее словам, сегодняшняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать его использование несовершеннолетними."Ни одна попытка ввести в действие жесткие и формальные способы регистрации в социальных сетях успехов не увенчались. Никто из администраторов сетей не сможет проверить корректность данных. Дистанционно можно прислать скан любого документа. Через портал госуслуг это можно попытаться сделать эффективнее, но пользователи могут перетечь в зарубежные сети, даже те, которые признаны экстремистским", - сказал Жданов."VPN в России освоили все кому не лень. Запретами никого не испугаешь – только обозлишь. А самое главное – смысла никакого нет. Потому что при необходимости по цифровому следу, который привяжется либо к телефону, либо адресу, всегда можно вычислить нужного пользователя. Разве что кроме профессионала. Но профессионала и новые правила регистрации не испугают", - добавил эксперт.В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных. Среди прочего в документе указывалось, что пользователям при регистрации придется указать ФИО, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.Позже в ведомстве посчитали избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства.

https://ria.ru/20220527/tenchat-1791280000.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/sk-1792287124.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии