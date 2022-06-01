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Соцплатформа Фонда Росконгресс представила программу на ПМЭФ-2022

Соцплатформа Фонда Росконгресс представила программу на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 01.06.2022

Соцплатформа Фонда Росконгресс представила программу на ПМЭФ-2022

Лаборатория Инносоциум, многоформатная платформа для проведения социально ориентированных мероприятий и дискуссий в партнерстве с ключевыми институтами... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:44

2022-06-01T11:44

2022-06-01T11:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 июн – Фонд "Росконгресс". Лаборатория Инносоциум, многоформатная платформа для проведения социально ориентированных мероприятий и дискуссий в партнерстве с ключевыми институтами социального развития, проведет с 15 по 18 июня в дни работы ПМЭФ ряд сессий, посвященных роли социальных проектов в формировании российского общества ближайшего будущего."Работа Лаборатории на столь масштабном форуме как ПМЭФ позволяет с максимальной эффективностью продвигать новейшие технологические решения в социальной сфере. Фонд Инносоциум традиционно уделяет особое внимание развитию диалога государства с НКО и формированию условий взаимодействия с бизнесом в тех сферах, где требуется тонкая настройка социально ориентированных проектов на конкретные нужды отдельных групп населения. Уверена, что именно некоммерческим организациям по силам продемонстрировать свои преимущества и эффективность в поиске оптимальных путей развития социальной политики", – подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина-."Партнерство с Фондом Инносоциум дает уникальные возможности НКО – победителям конкурсов президентских грантов заявить о себе на международных экономических форумах, поделиться своим опытом решения социальных проблем, завязать партнерство с крупным бизнесом и представителями органов власти. Мы очень дорожим нашим сотрудничеством", – отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.Основными доминантами программы Лаборатории Инносоциум станут темы устойчивого развития и ответственности за формирование благоприятной экологической и социальной среды. Этим вопросам посвящена сессия "#БЕЗИСКЛЮЧЕНИЯ: роль социальных проектов в развитии общества равных возможностей".Обсуждению важнейших факторов социальной политики государства, которыми сегодня становятся процесс ускоренного старения населения и сокращение числа людей трудоспособного возраста, будет посвящена сессия "Забота в ближайшем окружении" как перспективный сегмент для социальных инвестиций". Участники дискуссии обсудят задачи эффективного использования социального и экономического потенциала людей старшего поколения.На сессии "НКО ЛАБ". Возможности для развития общественных проектов" своим видением межсекторального взаимодействия и сотрудничества между представителями государства, бизнеса и НКО поделятся лидеры проектов – победители конкурсов президентских грантов, вошедших в топ-100 лучших проектов по итогам оценки результатов их реализации, а также гости Форума. -В рамках презентации масштабного федерального проекта "Женщины: школа наставничества" женщины-лидеры передадут студенческой молодежи свой опыт в реализации социальных проектов в сферах образования, науки, бизнеса и спорта.На кейс-сессии "Устойчивая повседневность: как сделать ответственные практики бытовой нормой россиян?" будут подняты вопросы повестки устойчивого развития, когда в условиях экономической нестабильности и сокращения ресурсов приоритеты, ценности и модели потребления серьезно изменяются. Участники дискуссии обсудят, как сегодня россияне выбирают организации и бренды, достойные доверия и поддержки.Помимо стратегических вопросов значительная часть программы Лаборатории Инносоциум будет посвящена практическим аспектам социальной деятельности. Успешные практики и технологии в области реализации творческих проектов должны стать для людей одним из катализаторов социально-эмоциональной мотивации. Эти темы будут обсуждаться в рамках сессий "Промышленный дизайн: экономическая безопасность и суверенитет", "Инклюзия и креативность: вызовы современности" и "Диверсификация торговых потоков в индустрии моды: курс на импортозамещение".Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума.Telegram:ВК:Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. 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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы