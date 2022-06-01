https://ria.ru/20220601/skelet-1792440983.html
Коммунальщики нашли скелет человека при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге
Коммунальщики нашли скелет человека при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.06.2022
Коммунальщики нашли скелет человека при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге
Скелетированные останки найдены при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городского УМВД. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:15
2022-06-01T18:15
2022-06-01T18:15
происшествия
жкх
россия
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Скелетированные останки найдены при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городского УМВД."Сообщение об обнаружении останков неизвестного гражданина поступило сегодня днем в отдел полиции №2 от рабочих, осуществлявших ремонт теплотрассы на улице Бетонщиков. Представители управляющей компании пояснили, что наткнулись на скелетированный труп при демонтаже коммуникаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительной оценке судмедэксперта, вероятная давность смерти составляет не менее трех лет, видимых телесных повреждений у погибшего не выявлено.Как добавили в региональном управлении СК РФ, следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Для установления пола, возраста, давности и точной причины смерти человека, останки которого обнаружены, будет проведено соответствующее экспертное исследование.
https://ria.ru/20211013/skelet-1754424292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург
Коммунальщики нашли скелет человека при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге при ремонте теплотрассы нашли скелетированные останки человека