https://ria.ru/20220601/shri-lanka-1792313767.html
Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса
Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса - РИА Новости, 01.06.2022
Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса
Шри-Ланка обратилась к соседям за продовольственной помощью на фоне экономического кризиса в стране, который ведет к гуманитарной катастрофе, сообщила газета... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:48
2022-06-01T12:48
2022-06-01T12:48
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Шри-Ланка обратилась к соседям за продовольственной помощью на фоне экономического кризиса в стране, который ведет к гуманитарной катастрофе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на комиссара по вопросам продовольствия Шри-Ланки.По сообщению издания, правительство страны обратилось к продовольственному банку, который находится под управлением Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Отмечается, что в периоды продовольственного кризиса организация поставляла государствам-членам рис и другие основные продукты питания."Мы связались с СААРК... (по поводу) помощи продовольственного банка", - цитирует газета шри-ланкийского комиссара по вопросам продовольствия.Издание также отмечает, что постоянный представитель Программы развития ООН в Шри-Ланке Роберт Джухкам акцентировал внимание на том, что Шри-Ланка была в состоянии сама оплачивать большую часть продовольствия, но ситуация ухудшилась до такой степени, что теперь пожертвования стали необходимы.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220531/britaniya-1792031391.html
https://ria.ru/20220531/krizis-1792008454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, оон, мвф
Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса
Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения экономического кризиса
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Шри-Ланка обратилась к соседям за продовольственной помощью на фоне экономического кризиса в стране, который ведет к гуманитарной катастрофе, сообщила газета Financial Times
со ссылкой на комиссара по вопросам продовольствия Шри-Ланки.
По сообщению издания, правительство страны обратилось к продовольственному банку, который находится под управлением Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Отмечается, что в периоды продовольственного кризиса организация поставляла государствам-членам рис и другие основные продукты питания.
"Мы связались с СААРК... (по поводу) помощи продовольственного банка", - цитирует газета шри-ланкийского комиссара по вопросам продовольствия.
Издание также отмечает, что постоянный представитель Программы развития ООН
в Шри-Ланке
Роберт Джухкам акцентировал внимание на том, что Шри-Ланка была в состоянии сама оплачивать большую часть продовольствия, но ситуация ухудшилась до такой степени, что теперь пожертвования стали необходимы.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ
. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.