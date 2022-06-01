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Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса - РИА Новости, 01.06.2022
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Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса
Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса - РИА Новости, 01.06.2022
Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса
Шри-Ланка обратилась к соседям за продовольственной помощью на фоне экономического кризиса в стране, который ведет к гуманитарной катастрофе, сообщила газета... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:48
2022-06-01T12:48
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Шри-Ланка обратилась к соседям за продовольственной помощью на фоне экономического кризиса в стране, который ведет к гуманитарной катастрофе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на комиссара по вопросам продовольствия Шри-Ланки.По сообщению издания, правительство страны обратилось к продовольственному банку, который находится под управлением Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Отмечается, что в периоды продовольственного кризиса организация поставляла государствам-членам рис и другие основные продукты питания."Мы связались с СААРК... (по поводу) помощи продовольственного банка", - цитирует газета шри-ланкийского комиссара по вопросам продовольствия.Издание также отмечает, что постоянный представитель Программы развития ООН в Шри-Ланке Роберт Джухкам акцентировал внимание на том, что Шри-Ланка была в состоянии сама оплачивать большую часть продовольствия, но ситуация ухудшилась до такой степени, что теперь пожертвования стали необходимы.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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в мире, шри-ланка, оон, мвф
12:48 01.06.2022
 
Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения кризиса

Шри-Ланка обратилась за продовольственной помощью из-за обострения экономического кризиса

CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped imageКоломбо
Коломбо - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped image
Коломбо. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Шри-Ланка обратилась к соседям за продовольственной помощью на фоне экономического кризиса в стране, который ведет к гуманитарной катастрофе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на комиссара по вопросам продовольствия Шри-Ланки.
По сообщению издания, правительство страны обратилось к продовольственному банку, который находится под управлением Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Отмечается, что в периоды продовольственного кризиса организация поставляла государствам-членам рис и другие основные продукты питания.
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"Мы связались с СААРК... (по поводу) помощи продовольственного банка", - цитирует газета шри-ланкийского комиссара по вопросам продовольствия.
Издание также отмечает, что постоянный представитель Программы развития ООН в Шри-Ланке Роберт Джухкам акцентировал внимание на том, что Шри-Ланка была в состоянии сама оплачивать большую часть продовольствия, но ситуация ухудшилась до такой степени, что теперь пожертвования стали необходимы.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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