12:17 01.06.2022 (обновлено: 14:57 01.06.2022)
Германия поставит Киеву систему ПВО IRIS-T
Канцлер Германии Шольц объявил о решении отправить Украине системы ПВО IRIS-T
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло решение поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил канцлер Олаф Шольц, выступая в бундестаге.
"В ближайшие недели мы поставим новые вооружения. Например, правительство приняло решение, что мы поставим систему IRIS-T - самую современную систему противовоздушной обороны, которая имеется у Германии", - заявил Шольц.
Также канцлер объявил о готовящихся поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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