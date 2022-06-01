https://ria.ru/20220601/shefstvo-1792423023.html

Якутия возьмет шефство над Кировским в ДНР

Якутия возьмет шефство над Кировским в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Якутия возьмет шефство над Кировским в ДНР

Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское Донецкой области, где уже находится группа якутян для оказания помощи, заявил глава региона в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:30

2022-06-01T17:30

2022-06-01T17:30

специальная военная операция на украине

айсен николаев

луганская народная республика

россия

колмар

алроса

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЯКУТСК, 1 июн – РИА Новости. Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Кировское Донецкой области, где уже находится группа якутян для оказания помощи, заявил глава региона в ходе прямой трансляции в соцсетях.По словам Николаева, как и другие регионы России, Якутия оказывает посильную помощь населению ДНР и ЛНР."Мы согласовали с руководством Донецкой Народной Республики, и сейчас берем шефство над городом Кировское. Это небольшой город, порядка 27 тысяч человек. Наша передовая группа уже находится там, на территории. Город не был в зоне боевых действий, но понятно, что восемь лет республика находилась практически в состоянии войны, денег ни на что не хватало, поэтому коммунальная инфраструктура, дороги, социальная инфраструктура крайне обветшали", - сказал он.Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республика готова принять до 1,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР. По его словам, крупнейшие компании региона - "Алроса", "Эльгауголь" и "Колмар" - готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении и решении вопросов трудоустройства. Третьего марта в Якутию прибыли первые беженцы из Донбасса.Семнадцать человек эвакуированы из ДНР и ЛНР в город Нерюнгри, из них 11 - дети, они уже устроены в школы и детские сады, администрация города помогает взрослым с трудоустройством.

https://ria.ru/20220528/pomosch-1791431850.html

https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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айсен николаев, луганская народная республика, россия, колмар, алроса, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр