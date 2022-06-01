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ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/severodonetsk-1792400957.html
ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров
ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров - РИА Новости, 01.06.2022
ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров
Украинские военные согнали примерно 300 мирных жителей в промзону Северодонецка, где во вторник прогремел взрыв, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сославшись... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:24
2022-06-01T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
апти алаудинов
рамзан кадыров
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные согнали примерно 300 мирных жителей в промзону Северодонецка, где во вторник прогремел взрыв, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сославшись на военнопленного под позывным Бандера (Нога Назарий Игоревич)."Дорогой брат, помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона "Айдар" загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита", — написал политик в своем канале в Telegram.Туда же, как утверждает Кадыров, завезли ящики со взрывчатым веществом. Прогремевший накануне взрыв, по предположениям пленного, мог произойти именно на этой территории."Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий. Необходимо под самый корень вырезать всю эту бандеровскую и националистическую погань, чтобы навсегда пресечь подобные акты нечеловеческих издевательств над мирными жителями", — добавил он.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силовики при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, противники прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/tsisterna-1792212059.html
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в мире, северодонецк, апти алаудинов, рамзан кадыров
16:24 01.06.2022 (обновлено: 17:19 01.06.2022)
 
ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: ВСУ загнали гражданских в промзону Северодонецка, где прогремел взрыв

© РИА НовостиДома в Северодонецке
Дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости
Дома в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные согнали примерно 300 мирных жителей в промзону Северодонецка, где во вторник прогремел взрыв, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сославшись на военнопленного под позывным Бандера (Нога Назарий Игоревич).
"Дорогой брат, помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона "Айдар" загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита", — написал политик в своем канале в Telegram.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали украинские войска
Туда же, как утверждает Кадыров, завезли ящики со взрывчатым веществом. Прогремевший накануне взрыв, по предположениям пленного, мог произойти именно на этой территории.
"Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий. Необходимо под самый корень вырезать всю эту бандеровскую и националистическую погань, чтобы навсегда пресечь подобные акты нечеловеческих издевательств над мирными жителями", — добавил он.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силовики при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, противники прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкАпти АлаудиновРамзан Кадыров
 
 
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