https://ria.ru/20220601/severodonetsk-1792400957.html

ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров

ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров - РИА Новости, 01.06.2022

ВСУ загнали мирных жителей в промзону Северодонецка, заявил Кадыров

Украинские военные согнали примерно 300 мирных жителей в промзону Северодонецка, где во вторник прогремел взрыв, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сославшись... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:24

2022-06-01T16:24

2022-06-01T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

апти алаудинов

рамзан кадыров

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные согнали примерно 300 мирных жителей в промзону Северодонецка, где во вторник прогремел взрыв, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сославшись на военнопленного под позывным Бандера (Нога Назарий Игоревич)."Дорогой брат, помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона "Айдар" загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита", — написал политик в своем канале в Telegram.Туда же, как утверждает Кадыров, завезли ящики со взрывчатым веществом. Прогремевший накануне взрыв, по предположениям пленного, мог произойти именно на этой территории."Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий. Необходимо под самый корень вырезать всю эту бандеровскую и националистическую погань, чтобы навсегда пресечь подобные акты нечеловеческих издевательств над мирными жителями", — добавил он.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силовики при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, противники прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/tsisterna-1792212059.html

https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1792217097.html

северодонецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северодонецк, апти алаудинов, рамзан кадыров