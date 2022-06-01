Рейтинг@Mail.ru
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/sboy-1792344621.html
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой - РИА Новости, 01.06.2022
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой
Произошёл сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", с его помощью сейчас невозможно перевести деньги, сообщается в нём. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:58
2022-06-01T13:58
экономика
тинькофф. кредитные системы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577663010_0:10:3104:1756_1920x0_80_0_0_2e04def6fd73af8679abe4a732492dd6.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Произошёл сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", с его помощью сейчас невозможно перевести деньги, сообщается в нём."По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.Кроме того, при входе в мобильное приложение банка появляется сообщение о том, что оно может работать с ошибками.Кроме того, в службе клиентской поддержки банка корреспонденту агентства сообщили, что уже работают над исправлением ситуации. "Решим сегодня в течение дня", - заключили там.
https://ria.ru/20220303/tinkoff-1776251246.html
https://ria.ru/20220513/sboi-1788438052.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577663010_362:0:3091:2047_1920x0_80_0_0_8c45c872e07b2dc0b1de1ff6fc9249f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, тинькофф. кредитные системы
13:58 01.06.2022
 
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой

В работе приложения "Тинькофф банка" произошел сбой, с его помощью нельзя перевести деньги

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Произошёл сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", с его помощью сейчас невозможно перевести деньги, сообщается в нём.
"По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:59
Клиенты банка "Тинькофф" столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов
Кроме того, при входе в мобильное приложение банка появляется сообщение о том, что оно может работать с ошибками.
"У небольшой части клиентов (на текущий момент менее 0,1% клиентской базы) могут возникать затруднения со входом в мобильное приложение и платежами. В ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.
Кроме того, в службе клиентской поддержки банка корреспонденту агентства сообщили, что уже работают над исправлением ситуации. "Решим сегодня в течение дня", - заключили там.
Банковские карты международных платежных систем MasterCard и VISA - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 20:36
Белорусский Альфа-банк сообщил о сбоях в работе Mastercard
 
ЭкономикаТинькофф. Кредитные Системы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала