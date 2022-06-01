https://ria.ru/20220601/sboy-1792344621.html
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой - РИА Новости, 01.06.2022
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой
Произошёл сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", с его помощью сейчас невозможно перевести деньги, сообщается в нём. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:58
2022-06-01T13:58
2022-06-01T13:58
экономика
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Произошёл сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", с его помощью сейчас невозможно перевести деньги, сообщается в нём."По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.Кроме того, при входе в мобильное приложение банка появляется сообщение о том, что оно может работать с ошибками.Кроме того, в службе клиентской поддержки банка корреспонденту агентства сообщили, что уже работают над исправлением ситуации. "Решим сегодня в течение дня", - заключили там.
https://ria.ru/20220303/tinkoff-1776251246.html
https://ria.ru/20220513/sboi-1788438052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тинькофф. кредитные системы
В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой
В работе приложения "Тинькофф банка" произошел сбой, с его помощью нельзя перевести деньги
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Произошёл сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", с его помощью сейчас невозможно перевести деньги, сообщается в нём.
"По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Кроме того, при входе в мобильное приложение банка появляется сообщение о том, что оно может работать с ошибками.
"У небольшой части клиентов (на текущий момент менее 0,1% клиентской базы) могут возникать затруднения со входом в мобильное приложение и платежами. В ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка.
Кроме того, в службе клиентской поддержки банка корреспонденту агентства сообщили, что уже работают над исправлением ситуации. "Решим сегодня в течение дня", - заключили там.