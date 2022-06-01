https://ria.ru/20220601/sboy-1792344621.html

В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой

В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой - РИА Новости, 01.06.2022

В работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошел сбой

Произошёл сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", с его помощью сейчас невозможно перевести деньги, сообщается в нём. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:58

2022-06-01T13:58

2022-06-01T13:58

экономика

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Произошёл сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка", с его помощью сейчас невозможно перевести деньги, сообщается в нём."По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.Кроме того, при входе в мобильное приложение банка появляется сообщение о том, что оно может работать с ошибками.Кроме того, в службе клиентской поддержки банка корреспонденту агентства сообщили, что уже работают над исправлением ситуации. "Решим сегодня в течение дня", - заключили там.

https://ria.ru/20220303/tinkoff-1776251246.html

https://ria.ru/20220513/sboi-1788438052.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, тинькофф. кредитные системы