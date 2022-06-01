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Сбербанк начал продавать наличную валюту - РИА Новости, 01.06.2022
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Сбербанк начал продавать наличную валюту
Сбербанк начал продавать наличную валюту - РИА Новости, 01.06.2022
Сбербанк начал продавать наличную валюту
Сбербанк с июня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро; возможность продажи валюты определяется ее физическим наличием в кассе, РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:17
2022-06-01T12:17
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сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сбербанк с июня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро; возможность продажи валюты определяется ее физическим наличием в кассе, сообщил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.Банк России в мае смягчил временный порядок операций с наличной валютой, разрешив кредитным организациям с 20 мая без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. Для последних ЦБ сохраняет ограничения: до 9 сентября граждане могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля."С 1 июня Сбербанк приступил к продаже наличной валюты, отличной от долларов США и евро, в отделениях банка. Клиентам банка доступны 15 валют разных стран. Возможность продажи валюты клиенту определяется физическим наличием валюты в кассе", - сообщил топ-менеджер журналистам.Отмечается, что по этим валютам нет ограничений на продажу, как для долларов и евро в соответствии с предписаниями ЦБ. Однако из-за международных ограничений на ввоз в Россию наличной валюты ряда стран нужной валюты может не оказаться в достаточном количестве.
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экономика, сша, россия, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
12:17 01.06.2022
 
Сбербанк начал продавать наличную валюту

Сбербанк начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов и евро

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сбербанк с июня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро; возможность продажи валюты определяется ее физическим наличием в кассе, сообщил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
Банк России в мае смягчил временный порядок операций с наличной валютой, разрешив кредитным организациям с 20 мая без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. Для последних ЦБ сохраняет ограничения: до 9 сентября граждане могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.
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"С 1 июня Сбербанк приступил к продаже наличной валюты, отличной от долларов США и евро, в отделениях банка. Клиентам банка доступны 15 валют разных стран. Возможность продажи валюты клиенту определяется физическим наличием валюты в кассе", - сообщил топ-менеджер журналистам.
Отмечается, что по этим валютам нет ограничений на продажу, как для долларов и евро в соответствии с предписаниями ЦБ. Однако из-за международных ограничений на ввоз в Россию наличной валюты ряда стран нужной валюты может не оказаться в достаточном количестве.
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