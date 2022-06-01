https://ria.ru/20220601/sberbank-1792299314.html

Сбербанк начал продавать наличную валюту

Сбербанк начал продавать наличную валюту - РИА Новости, 01.06.2022

Сбербанк начал продавать наличную валюту

Сбербанк с июня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро; возможность продажи валюты определяется ее физическим наличием в кассе, РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:17

2022-06-01T12:17

2022-06-01T12:17

экономика

сша

россия

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сбербанк с июня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро; возможность продажи валюты определяется ее физическим наличием в кассе, сообщил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.Банк России в мае смягчил временный порядок операций с наличной валютой, разрешив кредитным организациям с 20 мая без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. Для последних ЦБ сохраняет ограничения: до 9 сентября граждане могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля."С 1 июня Сбербанк приступил к продаже наличной валюты, отличной от долларов США и евро, в отделениях банка. Клиентам банка доступны 15 валют разных стран. Возможность продажи валюты клиенту определяется физическим наличием валюты в кассе", - сообщил топ-менеджер журналистам.Отмечается, что по этим валютам нет ограничений на продажу, как для долларов и евро в соответствии с предписаниями ЦБ. Однако из-за международных ограничений на ввоз в Россию наличной валюты ряда стран нужной валюты может не оказаться в достаточном количестве.

https://ria.ru/20220601/rubl-1792234683.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/tsb-1792180279.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)