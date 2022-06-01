https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792491060.html

Bloomberg: власти США раскололись по вопросу новых санкций против России

Bloomberg: власти США раскололись по вопросу новых санкций против России - РИА Новости, 02.06.2022

Bloomberg: власти США раскололись по вопросу новых санкций против России

Власти США переживают раскол в связи с отсутствием единой позиции по целесообразности введения дальнейших санкций в отношении России из-за событий на Украине,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-01T23:04

2022-06-01T23:04

2022-06-02T00:02

джо байден

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санкции в отношении россии

санкции

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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Власти США переживают раскол в связи с отсутствием единой позиции по целесообразности введения дальнейших санкций в отношении России из-за событий на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.По информации агентства, часть администрации президента Джо Байдена, включающая сотрудников аппарата Белого дома и Госдепартамента, настаивает на введении "еще более жестких антироссийских мер", включая вторичные санкции. Конкретные чиновники из числа этой группы не называются. При этом относящиеся к ним должностные лица выражают уверенность, что возражения ряда западных партнеров США, связанные с экономическими последствиями этих санкций, удастся преодолеть.Другая группа чиновников, многие из которых представляют американский Минфин, обеспокоена рисками подобных ограничительных мер для мировой экономики, "и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса"."Некоторые из этих лиц озабочены в связи с приближающимися промежуточными выборами (в конгресс США) и шансами демократов в том случае, если цены на бензин на автозаправках в США останутся столь же высокими. Эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом уменьшая доходы Москвы", — пишет издание.Вашингтон наряду с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220601/blnken-1792449250.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792436698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, сша, россия, украина, конгресс сша, в мире, санкции в отношении россии, санкции