23:04 01.06.2022 (обновлено: 00:02 02.06.2022)
Bloomberg: власти США раскололись по вопросу новых санкций против России
Bloomberg: администрация США раскололась по вопросу новых санкций против России
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Власти США переживают раскол в связи с отсутствием единой позиции по целесообразности введения дальнейших санкций в отношении России из-за событий на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.
По информации агентства, часть администрации президента Джо Байдена, включающая сотрудников аппарата Белого дома и Госдепартамента, настаивает на введении "еще более жестких антироссийских мер", включая вторичные санкции. Конкретные чиновники из числа этой группы не называются. При этом относящиеся к ним должностные лица выражают уверенность, что возражения ряда западных партнеров США, связанные с экономическими последствиями этих санкций, удастся преодолеть.
Другая группа чиновников, многие из которых представляют американский Минфин, обеспокоена рисками подобных ограничительных мер для мировой экономики, "и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса".
"Некоторые из этих лиц озабочены в связи с приближающимися промежуточными выборами (в конгресс США) и шансами демократов в том случае, если цены на бензин на автозаправках в США останутся столь же высокими. Эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом уменьшая доходы Москвы", — пишет издание.
Вашингтон наряду с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.