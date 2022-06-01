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Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.06.2022
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Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла
Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.06.2022
Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла
Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:07
2022-06-01T19:14
венгрия
санкции в отношении россии
патриарх кирилл (владимир гундяев)
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.По данным агентства, постпред Венгрии высказался не только против включения патриарха Кирилла в санкционный список, но и выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.В связи с позицией Будапешта согласование шестого пакета антироссийских санкций может затянуться, отмечает Блумберг.
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венгрия, санкции в отношении россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), евросоюз, жозеп боррель, будапешт
18:07 01.06.2022 (обновлено: 19:14 01.06.2022)
 
Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла

Bloomberg: Венгрия настаивает на исключении патриарха Кирилла из санкций Евросоюза

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.
По данным агентства, постпред Венгрии высказался не только против включения патриарха Кирилла в санкционный список, но и выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.
В связи с позицией Будапешта согласование шестого пакета антироссийских санкций может затянуться, отмечает Блумберг.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:49
Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций
 
ВенгрияСанкции в отношении РоссииПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ЕвросоюзЖозеп БоррельБудапешт
 
 
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