https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792436698.html

Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла

Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.06.2022

Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла

Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:07

2022-06-01T18:07

2022-06-01T19:14

венгрия

санкции в отношении россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

евросоюз

жозеп боррель

будапешт

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.По данным агентства, постпред Венгрии высказался не только против включения патриарха Кирилла в санкционный список, но и выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.В связи с позицией Будапешта согласование шестого пакета антироссийских санкций может затянуться, отмечает Блумберг.

https://ria.ru/20220530/neft-1791806923.html

венгрия

будапешт

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венгрия, санкции в отношении россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), евросоюз, жозеп боррель, будапешт