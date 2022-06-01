https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792351397.html

Санкции ЕС негативно скажутся на всем энергетическом рынке, заявил Песков

Санкции ЕС негативно скажутся на всем энергетическом рынке, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022

Санкции ЕС негативно скажутся на всем энергетическом рынке, заявил Песков

Санкции ЕС в отношении российской нефти негативно скажутся и на России, и на Европе, и на всем мировом энергетическом рынке, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:13

2022-06-01T14:13

2022-06-01T14:13

экономика

европа

евросоюз

азия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении российской нефти негативно скажутся и на России, и на Европе, и на всем мировом энергетическом рынке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, европейское направление достаточно важное с точки зрения объемов продаж и так далее. Эти санкции, конечно же, они негативно скажутся. Негативно скажутся, наверное, для всего континента. И для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка", - заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание, каким может быть удар по экономике России в результате санкций ЕС на российскую нефть, и как быстро покупатели из Азии смогут компенсировать падение спроса в Европе.Песков добавил, что в настоящее время, идет переориентирование высвобождающихся объемов в альтернативные направления."Это целенаправленное действие, системное, которое позволит нам минимизировать эти негативные последствия. Но еще раз повторяю, от негативного эффекта Европа и европейцы тоже не свободны, им предстоит все это пережить", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792230812.html

европа

азия

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экономика, европа, евросоюз, азия, дмитрий песков