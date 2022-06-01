https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792338988.html

Слуцкий считает, что санкции нельзя вводить без разрешения Совбеза ООН

Слуцкий считает, что санкции нельзя вводить без разрешения Совбеза ООН - РИА Новости, 01.06.2022

Слуцкий считает, что санкции нельзя вводить без разрешения Совбеза ООН

Председатель ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в мире не должно быть санкций как инструмента у одних стран по... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:45

2022-06-01T13:45

2022-06-01T13:45

оон

в мире

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

лдпр

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173968_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_cf102f7f4e907fde4437761a67d8f178.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в мире не должно быть санкций как инструмента у одних стран по отношению к другим, если на это нет санкции Совета Безопасности ООН."В сегодняшним мире не должно быть такого инструментария у одних стран по отношению к другим, если на это нет санкций Совета Безопасности ООН", - сказал Слуцкий, выступая на общем собрании Российской академии наук (РАН).Кроме того, парламентарий сообщил, что ранее обратился с письмом к руководителям разных государств, где в том числе написал, что санкции любого рода являются "вывихнутой практикой", "архаизмом", "атавизмом" и "рудиментом".

https://ria.ru/20220511/proval-1787813586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, в мире, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), лдпр, санкции в отношении россии