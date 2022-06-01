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Слуцкий считает, что санкции нельзя вводить без разрешения Совбеза ООН - РИА Новости, 01.06.2022
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Слуцкий считает, что санкции нельзя вводить без разрешения Совбеза ООН
Слуцкий считает, что санкции нельзя вводить без разрешения Совбеза ООН - РИА Новости, 01.06.2022
Слуцкий считает, что санкции нельзя вводить без разрешения Совбеза ООН
Председатель ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в мире не должно быть санкций как инструмента у одних стран по... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:45
2022-06-01T13:45
оон
в мире
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
лдпр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в мире не должно быть санкций как инструмента у одних стран по отношению к другим, если на это нет санкции Совета Безопасности ООН."В сегодняшним мире не должно быть такого инструментария у одних стран по отношению к другим, если на это нет санкций Совета Безопасности ООН", - сказал Слуцкий, выступая на общем собрании Российской академии наук (РАН).Кроме того, парламентарий сообщил, что ранее обратился с письмом к руководителям разных государств, где в том числе написал, что санкции любого рода являются "вывихнутой практикой", "архаизмом", "атавизмом" и "рудиментом".
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оон, в мире, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), лдпр, санкции в отношении россии
13:45 01.06.2022
 
Слуцкий считает, что санкции нельзя вводить без разрешения Совбеза ООН

Лидер ЛДПР Слуцкий: санкции не должны быть инструментом одних стран против других

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий
Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в мире не должно быть санкций как инструмента у одних стран по отношению к другим, если на это нет санкции Совета Безопасности ООН.
"В сегодняшним мире не должно быть такого инструментария у одних стран по отношению к другим, если на это нет санкций Совета Безопасности ООН", - сказал Слуцкий, выступая на общем собрании Российской академии наук (РАН).
Кроме того, парламентарий сообщил, что ранее обратился с письмом к руководителям разных государств, где в том числе написал, что санкции любого рода являются "вывихнутой практикой", "архаизмом", "атавизмом" и "рудиментом".
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