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Турчак заявил, что санкции Запада не повлияли ни на него, ни на его семью - РИА Новости, 01.06.2022
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Турчак заявил, что санкции Запада не повлияли ни на него, ни на его семью
Турчак заявил, что санкции Запада не повлияли ни на него, ни на его семью - РИА Новости, 01.06.2022
Турчак заявил, что санкции Запада не повлияли ни на него, ни на его семью
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак прокомментировал попадание в санкционные списки Запада и заявил, что санкции не повлияли на его... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:16
2022-06-01T10:16
политика
россия
совет федерации рф
андрей турчак
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак прокомментировал попадание в санкционные списки Запада и заявил, что санкции не повлияли на его деятельность.После начала специальной военной операции ряд российских чиновников и бизнесменов попали в санкционные списки западных стран."Мне приятно оказаться в одной компании с достойными и уважаемыми мной людьми. Что касается влияния санкций непосредственно на меня и на мою семью, его нет. Ни я, ни моя семья на себе его не чувствуем", - сообщил Турчак в интервью РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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политика, россия, совет федерации рф, андрей турчак, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
10:16 01.06.2022
 
Турчак заявил, что санкции Запада не повлияли ни на него, ни на его семью

Турчак заявил, что попадание под санкции Запада не повлияло ни на него, ни на его семью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак прокомментировал попадание в санкционные списки Запада и заявил, что санкции не повлияли на его деятельность.
После начала специальной военной операции ряд российских чиновников и бизнесменов попали в санкционные списки западных стран.
"Мне приятно оказаться в одной компании с достойными и уважаемыми мной людьми. Что касается влияния санкций непосредственно на меня и на мою семью, его нет. Ни я, ни моя семья на себе его не чувствуем", - сообщил Турчак в интервью РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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