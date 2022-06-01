https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792256911.html

Турчак рассказал о мерах поддержки людей, потерявших работу из-за санкций

Турчак рассказал о мерах поддержки людей, потерявших работу из-за санкций - РИА Новости, 01.06.2022

Турчак рассказал о мерах поддержки людей, потерявших работу из-за санкций

Серьезного роста безработицы в России не ожидается, в случае угрозы этого будут приняты меры - и люди, потерявшие работу из-за санкций, получат поддержку... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:59

2022-06-01T09:59

2022-06-01T11:07

экономика

владимир путин

россия

украина

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Серьезного роста безработицы в России не ожидается, в случае угрозы этого будут приняты меры - и люди, потерявшие работу из-за санкций, получат поддержку государства, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Серьезного роста безработицы мы не ожидаем. Если же он, в том или ином виде произойдет – меры, естественно, будут приняты, благо есть отработанные во время пандемии механизмы. Люди, потерявшие работу в такой ситуации, без поддержки государства не останутся", - сказал Турчак РИА Новости.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине, ряд других стран также приняли рестрикции в отношении России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, украина, андрей турчак, единая россия