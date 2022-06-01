https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792232282.html

"А Россия богатеет": британцы пожаловались на страдания из-за санкций

"А Россия богатеет": британцы пожаловались на страдания из-за санкций - РИА Новости, 01.06.2022

"А Россия богатеет": британцы пожаловались на страдания из-за санкций

Читатели британского издания The Guardian отреагировали на статью колумниста Саймона Дженкинса, выразившего мнение, что бессмысленные санкции против России... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T04:10

2022-06-01T04:10

2022-06-01T04:13

россия

украина

санкции в отношении россии

европа

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Читатели британского издания The Guardian отреагировали на статью колумниста Саймона Дженкинса, выразившего мнение, что бессмысленные санкции против России потерпели полный провал. Свою позицию они высказали в комментариях к соответствующей статье."Экономическими санкциями ничего не добиться, кроме усиления страданий простых людей", - выразил уверенность AMomen88.Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?", - задался вопросом johnofbath2015."Санкции вызывают голод во всем мире", - резюмировал SashaRieger.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220531/blekaut-1791903938.html

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украина

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россия, украина, санкции в отношении россии, европа, в мире