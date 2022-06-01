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"А Россия богатеет": британцы пожаловались на страдания из-за санкций - РИА Новости, 01.06.2022
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"А Россия богатеет": британцы пожаловались на страдания из-за санкций
"А Россия богатеет": британцы пожаловались на страдания из-за санкций - РИА Новости, 01.06.2022
"А Россия богатеет": британцы пожаловались на страдания из-за санкций
Читатели британского издания The Guardian отреагировали на статью колумниста Саймона Дженкинса, выразившего мнение, что бессмысленные санкции против России... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T04:10
2022-06-01T04:13
россия
украина
санкции в отношении россии
европа
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Читатели британского издания The Guardian отреагировали на статью колумниста Саймона Дженкинса, выразившего мнение, что бессмысленные санкции против России потерпели полный провал. Свою позицию они высказали в комментариях к соответствующей статье."Экономическими санкциями ничего не добиться, кроме усиления страданий простых людей", - выразил уверенность AMomen88.Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?", - задался вопросом johnofbath2015."Санкции вызывают голод во всем мире", - резюмировал SashaRieger.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, санкции в отношении россии, европа, в мире
04:10 01.06.2022 (обновлено: 04:13 01.06.2022)
 
"А Россия богатеет": британцы пожаловались на страдания из-за санкций

Читатели Guardian раскритиковали санкции против России, заявив о страданиях британцев

© AP Photo / Alberto PezzaliЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лондон, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Читатели британского издания The Guardian отреагировали на статью колумниста Саймона Дженкинса, выразившего мнение, что бессмысленные санкции против России потерпели полный провал. Свою позицию они высказали в комментариях к соответствующей статье.
"Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы (европейцы – Прим. ред.) страдаем", - отметил Farabundoviv.
"Экономическими санкциями ничего не добиться, кроме усиления страданий простых людей", - выразил уверенность AMomen88.
Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?", - задался вопросом johnofbath2015.
"Санкции вызывают голод во всем мире", - резюмировал SashaRieger.
Свеча - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 01:26
Миллионы британцев предупредили об угрозе отключения света
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииЕвропаВ мире
 
 
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