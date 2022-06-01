https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792230812.html

Матвиенко заявила, что новым пакетом санкций Запад вредит лишь себе

Матвиенко заявила, что новым пакетом санкций Запад вредит лишь себе - РИА Новости, 01.06.2022

Матвиенко заявила, что новым пакетом санкций Запад вредит лишь себе

Новым пакетом санкций, среди которых частичное эмбарго на российскую нефть, Запад вредит лишь себе и снижает конкурентоспособность своей экономики, качество... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:36

2022-06-01T03:36

2022-06-01T03:36

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европа

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МАПУТУ (Мозамбик), 1 июн - РИА Новости. Новым пакетом санкций, среди которых частичное эмбарго на российскую нефть, Запад вредит лишь себе и снижает конкурентоспособность своей экономики, качество жизни своих людей, это похоже на русофобскую агонию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что "Россия и российский бюджет ничего не потеряют".Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.Матвиенко подчеркнула, что "Россия, российский бюджет ничего не потеряют", потому что после пандемии началось существенное восстановление экономики большинства стран, поэтому РФ может переориентировать нефть на другие рынки, "спрос на которых огромный"."На рынке мировом только определённый объем добычи, определённый объем продажи нефти. Другой с Луны нам никто не поставит, поэтому первое - можем переориентировать. Второе… надо больше использовать нефти в собственной стране. Больше нефти перерабатывать, развивать нефтехимию, строить новые заводы, чтобы получать дополнительную прибыль, а не гнать сырую нефть. Думаю, что это сподвигнет нас", - добавила она.Кроме того, если допустить, что сейчас Россия быстро не перестроится, то, по словам Матвиенко, "у нас не будет потерь", потому что цена на нефть существенно вырастет, и те объемы, которые мы недопоставим Европу, будут покрыты за счёт роста цен на нефть."Поэтому здесь граждане европейцы вредят только самим себе. Думаю, что они уже выдохлись, уже седьмого пакета, я не знаю, я даже затрудняюсь, что можно ещё придумать. Это уже похоже на такую русофобскую агонию. Абсолютно ничем не обоснованную, бессмысленную, идиотизм, на мой взгляд", - заключила она.

https://ria.ru/20220601/embargo-1792228616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, европа, в мире