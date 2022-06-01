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Мальчик прокатился по МКАД на самокате - РИА Новости, 01.06.2022
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Мальчик прокатился по МКАД на самокате
Мальчик прокатился по МКАД на самокате - РИА Новости, 01.06.2022
Мальчик прокатился по МКАД на самокате
Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автодороге, чем привлек внимание полиции, составившей на его родителей протокол, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:15
2022-06-01T10:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автодороге, чем привлек внимание полиции, составившей на его родителей протокол, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве."В дежурную часть...поступило сообщение о том, что в районе 68-го километра МКАД на съезде на Волоколамское шоссе на самокате катается ребёнок без сопровождения взрослых. На место незамедлительно прибыли сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.Полицейские нашли мальчика и отвезли его домой - родители уже обыскались своего отпрыска. Они провели с ними профилактическую беседу и составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
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происшествия, москва
10:15 01.06.2022
 
Мальчик прокатился по МКАД на самокате

Мальчик прокатился по МКАД на самокате, на родителей составлен протокол

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковская Кольцевая Автомобильная дорога
Московская Кольцевая Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Московская Кольцевая Автомобильная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автодороге, чем привлек внимание полиции, составившей на его родителей протокол, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве.
"В дежурную часть...поступило сообщение о том, что в районе 68-го километра МКАД на съезде на Волоколамское шоссе на самокате катается ребёнок без сопровождения взрослых. На место незамедлительно прибыли сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.
Полицейские нашли мальчика и отвезли его домой - родители уже обыскались своего отпрыска. Они провели с ними профилактическую беседу и составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
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