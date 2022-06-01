https://ria.ru/20220601/samokat-1792260532.html

Мальчик прокатился по МКАД на самокате

Мальчик прокатился по МКАД на самокате - РИА Новости, 01.06.2022

Мальчик прокатился по МКАД на самокате

Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автодороге, чем привлек внимание полиции, составившей на его родителей протокол, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:15

2022-06-01T10:15

2022-06-01T10:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автодороге, чем привлек внимание полиции, составившей на его родителей протокол, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве."В дежурную часть...поступило сообщение о том, что в районе 68-го километра МКАД на съезде на Волоколамское шоссе на самокате катается ребёнок без сопровождения взрослых. На место незамедлительно прибыли сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.Полицейские нашли мальчика и отвезли его домой - родители уже обыскались своего отпрыска. Они провели с ними профилактическую беседу и составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

https://ria.ru/20220427/dtp-1785678239.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва