https://ria.ru/20220601/samokat-1792260532.html
Мальчик прокатился по МКАД на самокате
Мальчик прокатился по МКАД на самокате - РИА Новости, 01.06.2022
Мальчик прокатился по МКАД на самокате
Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автодороге, чем привлек внимание полиции, составившей на его родителей протокол, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:15
2022-06-01T10:15
2022-06-01T10:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автодороге, чем привлек внимание полиции, составившей на его родителей протокол, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве."В дежурную часть...поступило сообщение о том, что в районе 68-го километра МКАД на съезде на Волоколамское шоссе на самокате катается ребёнок без сопровождения взрослых. На место незамедлительно прибыли сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.Полицейские нашли мальчика и отвезли его домой - родители уже обыскались своего отпрыска. Они провели с ними профилактическую беседу и составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
https://ria.ru/20220427/dtp-1785678239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Мальчик прокатился по МКАД на самокате
Мальчик прокатился по МКАД на самокате, на родителей составлен протокол
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автодороге, чем привлек внимание полиции, составившей на его родителей протокол, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве.
"В дежурную часть...поступило сообщение о том, что в районе 68-го километра МКАД на съезде на Волоколамское шоссе на самокате катается ребёнок без сопровождения взрослых. На место незамедлительно прибыли сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.
Полицейские нашли мальчика и отвезли его домой - родители уже обыскались своего отпрыска. Они провели с ними профилактическую беседу и составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ
(неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).