https://ria.ru/20220601/samara-1792368345.html
Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку
Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку - РИА Новости, 01.06.2022
Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку
Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео конфликта между мужчиной и детьми на детской площадке в одном из дворов Самары, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:59
2022-06-01T14:59
2022-06-01T14:59
происшествия
самара
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео конфликта между мужчиной и детьми на детской площадке в одном из дворов Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.Ранее в группе "ЖК Новая Самара" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое в одном из дворов на территории жилого комплекса. На кадрах видно, как мужчина подходит к детям и начинает отчитывать их за то, что те якобы ломают оборудование на детской площадке. Затем он подходит к ребенку, который снимал его на видео, и угрожает оторвать ему ухо."По данному видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности детей и мужчины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220414/izbienie-1783584973.html
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку
Полиция проверяет видео, на котором житель Самары угрожает оторвать ухо ребенку
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео конфликта между мужчиной и детьми на детской площадке в одном из дворов Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Ранее в группе "ЖК Новая Самара" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое в одном из дворов на территории жилого комплекса. На кадрах видно, как мужчина подходит к детям и начинает отчитывать их за то, что те якобы ломают оборудование на детской площадке. Затем он подходит к ребенку, который снимал его на видео, и угрожает оторвать ему ухо.
"По данному видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности детей и мужчины", - сказал собеседник агентства.