https://ria.ru/20220601/samara-1792368345.html

Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку

Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку - РИА Новости, 01.06.2022

Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку

Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео конфликта между мужчиной и детьми на детской площадке в одном из дворов Самары, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:59

2022-06-01T14:59

2022-06-01T14:59

происшествия

самара

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео конфликта между мужчиной и детьми на детской площадке в одном из дворов Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.Ранее в группе "ЖК Новая Самара" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое в одном из дворов на территории жилого комплекса. На кадрах видно, как мужчина подходит к детям и начинает отчитывать их за то, что те якобы ломают оборудование на детской площадке. Затем он подходит к ребенку, который снимал его на видео, и угрожает оторвать ему ухо."По данному видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности детей и мужчины", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220414/izbienie-1783584973.html

самара

самарская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)