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Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку - РИА Новости, 01.06.2022
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Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку
Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку - РИА Новости, 01.06.2022
Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку
Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео конфликта между мужчиной и детьми на детской площадке в одном из дворов Самары, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:59
2022-06-01T14:59
происшествия
самара
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео конфликта между мужчиной и детьми на детской площадке в одном из дворов Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.Ранее в группе "ЖК Новая Самара" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое в одном из дворов на территории жилого комплекса. На кадрах видно, как мужчина подходит к детям и начинает отчитывать их за то, что те якобы ломают оборудование на детской площадке. Затем он подходит к ребенку, который снимал его на видео, и угрожает оторвать ему ухо."По данному видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности детей и мужчины", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, самара, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:59 01.06.2022
 
Самарец угрожал оторвать ухо ребенку, якобы ломавшему детскую площадку

Полиция проверяет видео, на котором житель Самары угрожает оторвать ухо ребенку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео конфликта между мужчиной и детьми на детской площадке в одном из дворов Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Ранее в группе "ЖК Новая Самара" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое в одном из дворов на территории жилого комплекса. На кадрах видно, как мужчина подходит к детям и начинает отчитывать их за то, что те якобы ломают оборудование на детской площадке. Затем он подходит к ребенку, который снимал его на видео, и угрожает оторвать ему ухо.
"По данному видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности детей и мужчины", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияСамараСамарская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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