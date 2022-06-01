https://ria.ru/20220601/sad-1792295452.html

В Екатеринославке построили новый детский сад по нацпроекту "Демография"

В Екатеринославке построили новый детский сад по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 01.06.2022

В Екатеринославке построили новый детский сад по нацпроекту "Демография"

Новый детский сад построили в селе Екатеринославка Амурской области по нацпроекту "Демография", здесь уже начали принимать детей, сообщает правительство... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:06

2022-06-01T12:06

2022-06-01T12:06

амурская область

общество

владимир путин

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Новый детский сад построили в селе Екатеринославка Амурской области по нацпроекту "Демография", здесь уже начали принимать детей, сообщает правительство региона.Строительство детского сада стартовало летом 2020 года, общая площадь одноэтажного здания – 1,5 тысячи квадратных метров, четыре группы предназначены для детей от одного года до трёх лет, на территории ведётся видеонаблюдение."В Екатеринославке работали четыре детских сада, в которых было шесть ясельных групп. Мест для деток от 1 до 3 лет не хватало. Именно поэтому нам нужен был детский сад с особыми условиями, для воспитания именно малышей", - рассказала начальник отдела образования администрации Октябрьского района Елена Имишникова, ее цитирует правительство Приамурья.Сад находится в центре села, рядом со школой и поликлиникой, в этом же районе в будущем планируют построить музыкальную школу и два дома для переселенцев.По словам главы Октябрьского района Сергея Дементьева, первыми воспитанниками нового детского сада "Дюймовочка" стали 70 детей ясельного возраста, матери, отдавшие детей в ясли, в сентябре планируют выйти на работу."Хороший детский сад, современный. Хотелось бы отметить работу подрядчика, которому пришлось строить в сложных условиях пандемии и связанных с ней ограничений по привлечению рабочей силы и логистики доставок материалов. С открытием нового детского сада в Екатеринославке больше нет очереди в дошкольные учреждения, все малыши имеют возможность получать дошкольное образование, а их родители – выйти на работу. К концу 2023 года в Амурской области не будет очереди в детские сады среди детей всех возрастов. Такое поручение дал президент Владимир Путин и мы его обязательно выполним", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220601/blagoustroystvo-1792244568.html

https://ria.ru/20220530/semya-1791752049.html

амурская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, василий орлов (губернатор), амурская область