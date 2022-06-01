https://ria.ru/20220601/rubl-1792234683.html
Рубль в мае оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют
Рубль в мае оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют - РИА Новости, 01.06.2022
Рубль в мае оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют
Рубль оказался в мае лидером укрепления против доллара, ощутимо обогнав другие валюты развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:47
2022-06-01T05:47
2022-06-01T05:49
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рубль оказался в мае лидером укрепления против доллара, ощутимо обогнав другие валюты развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости.Так, рубль РФ на Московской бирже прибавил к валюте США за исследуемый период 15,4%, бразильский реал подорожал к доллару на форексе на 4,6%, мексиканское песо – на 3,8%, южноафриканский рэнд – на 1,3%.При этом курс тайского бата к доллару на форексе упал в мае на 0,1%, колумбийского песо - на 0,75%, египетского фунта - на 0,8%, индийской рупии - на 1,4%, аргентинского песо – на 4,1%, турецкой лиры - на 9,6%.Курс рубля сейчас определяется преимущественно состоянием торгового баланса – валюта от экспорта поступает, в то время как импортеры по-прежнему не торопятся покупать ее, что сильно ограничивает спрос, комментирует РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков."Что будет дальше – будет зависеть от динамики этого процесса. Если баланс останется тем же, что и сейчас, остаются условия для дальнейшего укрепления рубля. Снижение экспорта и запуск параллельного импорта может сильно ослабить национальную валюту", - прогнозирует он. Вместе с тем статус "лучшего результата среди валют развивающихся стран" едва ли можно назвать позитивным фактором, говорит эксперт."Высокая волатильность национальной валюты обостряет и без того высокую неопределенность, затрудняет запуск долгосрочных инвестиционных проектов. Не считая того, что сильный рубль снижает рублевые доходы экспортеров, что давит на бюджет страны", - поясняет Бирюков.
https://ria.ru/20220527/fantiki-1791233298.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
05:47 01.06.2022 (обновлено: 05:49 01.06.2022)
Рубль в мае оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют
Рубль в мае оказался лидером укрепления против доллара среди развивающихся валют
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рубль оказался в мае лидером укрепления против доллара, ощутимо обогнав другие валюты развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости.
Так, рубль РФ
на Московской бирже прибавил к валюте США
за исследуемый период 15,4%, бразильский реал подорожал к доллару на форексе на 4,6%, мексиканское песо – на 3,8%, южноафриканский рэнд – на 1,3%.
При этом курс тайского бата к доллару на форексе упал в мае на 0,1%, колумбийского песо - на 0,75%, египетского фунта - на 0,8%, индийской рупии - на 1,4%, аргентинского песо – на 4,1%, турецкой лиры - на 9,6%.
Курс рубля сейчас определяется преимущественно состоянием торгового баланса – валюта от экспорта поступает, в то время как импортеры по-прежнему не торопятся покупать ее, что сильно ограничивает спрос, комментирует РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.
"Что будет дальше – будет зависеть от динамики этого процесса. Если баланс останется тем же, что и сейчас, остаются условия для дальнейшего укрепления рубля. Снижение экспорта и запуск параллельного импорта может сильно ослабить национальную валюту", - прогнозирует он. Вместе с тем статус "лучшего результата среди валют развивающихся стран" едва ли можно назвать позитивным фактором, говорит эксперт.
"Высокая волатильность национальной валюты обостряет и без того высокую неопределенность, затрудняет запуск долгосрочных инвестиционных проектов. Не считая того, что сильный рубль снижает рублевые доходы экспортеров, что давит на бюджет страны", - поясняет Бирюков.