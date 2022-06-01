https://ria.ru/20220601/rubl-1792234683.html

Рубль в мае оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют

Рубль в мае оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют - РИА Новости, 01.06.2022

Рубль в мае оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют

Рубль оказался в мае лидером укрепления против доллара, ощутимо обогнав другие валюты развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T05:47

2022-06-01T05:47

2022-06-01T05:49

экономика

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рубль оказался в мае лидером укрепления против доллара, ощутимо обогнав другие валюты развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости.Так, рубль РФ на Московской бирже прибавил к валюте США за исследуемый период 15,4%, бразильский реал подорожал к доллару на форексе на 4,6%, мексиканское песо – на 3,8%, южноафриканский рэнд – на 1,3%.При этом курс тайского бата к доллару на форексе упал в мае на 0,1%, колумбийского песо - на 0,75%, египетского фунта - на 0,8%, индийской рупии - на 1,4%, аргентинского песо – на 4,1%, турецкой лиры - на 9,6%.Курс рубля сейчас определяется преимущественно состоянием торгового баланса – валюта от экспорта поступает, в то время как импортеры по-прежнему не торопятся покупать ее, что сильно ограничивает спрос, комментирует РИА Новости старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков."Что будет дальше – будет зависеть от динамики этого процесса. Если баланс останется тем же, что и сейчас, остаются условия для дальнейшего укрепления рубля. Снижение экспорта и запуск параллельного импорта может сильно ослабить национальную валюту", - прогнозирует он. Вместе с тем статус "лучшего результата среди валют развивающихся стран" едва ли можно назвать позитивным фактором, говорит эксперт."Высокая волатильность национальной валюты обостряет и без того высокую неопределенность, затрудняет запуск долгосрочных инвестиционных проектов. Не считая того, что сильный рубль снижает рублевые доходы экспортеров, что давит на бюджет страны", - поясняет Бирюков.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия