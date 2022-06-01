https://ria.ru/20220601/rubl-1792226792.html
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля - РИА Новости, 01.06.2022
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля
После резкого падения курса национальной валюты в марте рубль смог достичь уровней 2018 года. В мае курс доллара на бирже падал ниже 56 рублей. Эксперт "БКС Мир РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T02:17
2022-06-01T02:17
2022-06-01T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После резкого падения курса национальной валюты в марте рубль смог достичь уровней 2018 года. В мае курс доллара на бирже падал ниже 56 рублей. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что ждет национальную валюту дальше."Низкий спрос на валюту сформировался из-за мер по контролю за движением капитала и резкого сокращения импорта", - объяснил аналитик. Вильданов отметил, что на прошлой неделе рубль ослаб более чем на 10% в результате действий Минфина по смягчению контроля за движением капитала и проведения Банком России мягкой денежно-кредитной политики."Однако ряд факторов, в том числе возможное дальнейшее сокращение импорта, неопределенность в отношении валютного рынка, а также сохранение обязательной продажи экспортерами выручки в иностранной валюте вполне могут вывести курс на отметку 55-60 рублей за доллар", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220531/kurs-1792170730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, россия
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля
Эксперт Вильданов спрогнозировал укрепление российской валюты до 55 рублей за доллар