https://ria.ru/20220601/rubl-1792226792.html

Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля

Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля - РИА Новости, 01.06.2022

Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля

После резкого падения курса национальной валюты в марте рубль смог достичь уровней 2018 года. В мае курс доллара на бирже падал ниже 56 рублей. Эксперт "БКС Мир РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T02:17

2022-06-01T02:17

2022-06-01T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

рубль

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После резкого падения курса национальной валюты в марте рубль смог достичь уровней 2018 года. В мае курс доллара на бирже падал ниже 56 рублей. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что ждет национальную валюту дальше."Низкий спрос на валюту сформировался из-за мер по контролю за движением капитала и резкого сокращения импорта", - объяснил аналитик. Вильданов отметил, что на прошлой неделе рубль ослаб более чем на 10% в результате действий Минфина по смягчению контроля за движением капитала и проведения Банком России мягкой денежно-кредитной политики."Однако ряд факторов, в том числе возможное дальнейшее сокращение импорта, неопределенность в отношении валютного рынка, а также сохранение обязательной продажи экспортерами выручки в иностранной валюте вполне могут вывести курс на отметку 55-60 рублей за доллар", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20220531/kurs-1792170730.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, россия