Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220601/rubl-1792226792.html
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля - РИА Новости, 01.06.2022
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля
После резкого падения курса национальной валюты в марте рубль смог достичь уровней 2018 года. В мае курс доллара на бирже падал ниже 56 рублей. Эксперт "БКС Мир РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T02:17
2022-06-01T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944766_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_8b89810f73151b7bfbee368a3f55895a.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После резкого падения курса национальной валюты в марте рубль смог достичь уровней 2018 года. В мае курс доллара на бирже падал ниже 56 рублей. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что ждет национальную валюту дальше."Низкий спрос на валюту сформировался из-за мер по контролю за движением капитала и резкого сокращения импорта", - объяснил аналитик. Вильданов отметил, что на прошлой неделе рубль ослаб более чем на 10% в результате действий Минфина по смягчению контроля за движением капитала и проведения Банком России мягкой денежно-кредитной политики."Однако ряд факторов, в том числе возможное дальнейшее сокращение импорта, неопределенность в отношении валютного рынка, а также сохранение обязательной продажи экспортерами выручки в иностранной валюте вполне могут вывести курс на отметку 55-60 рублей за доллар", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220531/kurs-1792170730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944766_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_0c5cd1a170bb0db51f0765a1c6227957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, россия
02:17 01.06.2022
 
Эксперт спрогнозировал виток нового укрепления рубля

Эксперт Вильданов спрогнозировал укрепление российской валюты до 55 рублей за доллар

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро
Электронное табло со знаками доллара и евро - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. После резкого падения курса национальной валюты в марте рубль смог достичь уровней 2018 года. В мае курс доллара на бирже падал ниже 56 рублей. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что ждет национальную валюту дальше.
"Низкий спрос на валюту сформировался из-за мер по контролю за движением капитала и резкого сокращения импорта", - объяснил аналитик. Вильданов отметил, что на прошлой неделе рубль ослаб более чем на 10% в результате действий Минфина по смягчению контроля за движением капитала и проведения Банком России мягкой денежно-кредитной политики.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 19:10Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам вторника упал до 61,5 рубля
"Однако ряд факторов, в том числе возможное дальнейшее сокращение импорта, неопределенность в отношении валютного рынка, а также сохранение обязательной продажи экспортерами выручки в иностранной валюте вполне могут вывести курс на отметку 55-60 рублей за доллар", - подчеркнул эксперт.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РубльРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала