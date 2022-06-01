https://ria.ru/20220601/rszo-1792358599.html
СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня
СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня - РИА Новости, 01.06.2022
СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня
Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов бундесвера, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:36
2022-06-01T14:36
2022-06-01T14:36
специальная военная операция на украине
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сша
украина
германия
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов бундесвера, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги.Поставки осуществляются в тесной координации с США, которые накануне сообщили об аналогичном шаге. Обучение украинских военных также возьмут на себя США.Агентство не уточняет, о каком типе РСЗО идет речь. На вооружении бундесвера имеются модернизированные американские системы MARS II, которые в США носят название MLRS.
https://ria.ru/20220601/rszo-1792338871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, германия
СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня
DPA узнало о планах Германии поставить Украине четыре комплекса РСЗО до конца июня