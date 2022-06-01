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СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/rszo-1792358599.html
СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня
СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня - РИА Новости, 01.06.2022
СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня
Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов бундесвера, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:36
2022-06-01T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
германия
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов бундесвера, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги.Поставки осуществляются в тесной координации с США, которые накануне сообщили об аналогичном шаге. Обучение украинских военных также возьмут на себя США.Агентство не уточняет, о каком типе РСЗО идет речь. На вооружении бундесвера имеются модернизированные американские системы MARS II, которые в США носят название MLRS.
https://ria.ru/20220601/rszo-1792338871.html
сша
украина
германия
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в мире, сша, украина, германия
14:36 01.06.2022
 
СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня

DPA узнало о планах Германии поставить Украине четыре комплекса РСЗО до конца июня

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов бундесвера, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги.
Поставки осуществляются в тесной координации с США, которые накануне сообщили об аналогичном шаге. Обучение украинских военных также возьмут на себя США.
Агентство не уточняет, о каком типе РСЗО идет речь. На вооружении бундесвера имеются модернизированные американские системы MARS II, которые в США носят название MLRS.
Американская ракетная установка M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
13:45Специальная военная операция на Украине
Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаГермания
 
 
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