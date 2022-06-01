https://ria.ru/20220601/rszo-1792358599.html

СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня

СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня - РИА Новости, 01.06.2022

СМИ узнали о планах Германии поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня

Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов бундесвера, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:36

2022-06-01T14:36

2022-06-01T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

германия

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Германия рассчитывает до конца июня поставить Украине четыре комплекса РСЗО из запасов бундесвера, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги.Поставки осуществляются в тесной координации с США, которые накануне сообщили об аналогичном шаге. Обучение украинских военных также возьмут на себя США.Агентство не уточняет, о каком типе РСЗО идет речь. На вооружении бундесвера имеются модернизированные американские системы MARS II, которые в США носят название MLRS.

https://ria.ru/20220601/rszo-1792338871.html

сша

украина

германия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, украина, германия