13:45 01.06.2022 (обновлено: 15:02 01.06.2022)
Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков
Песков: Кремль не верит словам Зеленского не использовать американские РСЗО против России
Американская ракетная установка M142 HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, сообщил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне.
"Нет, для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было", — сказал он.
Песков добавил, что минские договоренности также перестали существовать по вине украинской стороны.
Также пресс-секретарь подчеркнул, что Министерство обороны и другие соответствующие ведомства системно оценивают существующие риски и принимают необходимые меры. "Давайте не будем говорить с вами о самых плохих сценариях", — заявил он.
Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России. США планируют поставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.