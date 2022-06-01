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Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/rszo-1792338871.html
Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков
Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022
Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, сообщил, что у... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:45
2022-06-01T15:02
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
сша
владимир зеленский
украина
в мире
нато
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, сообщил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне.Песков добавил, что минские договоренности также перестали существовать по вине украинской стороны.Помимо этого, представитель Кремля обвинил США в старательном и целенаправленном "подливании масла в огонь" посредством таких поставок. Это не побуждает Киев к возобновлению мирных переговоров, отметил он.Также пресс-секретарь подчеркнул, что Министерство обороны и другие соответствующие ведомства системно оценивают существующие риски и принимают необходимые меры. "Давайте не будем говорить с вами о самых плохих сценариях", — заявил он.Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России. США планируют поставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792274469.html
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россия, дмитрий песков, сша, владимир зеленский, украина, в мире, нато, владимир путин
13:45 01.06.2022 (обновлено: 15:02 01.06.2022)
 
Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков

Песков: Кремль не верит словам Зеленского не использовать американские РСЗО против России

© AFP 2022 / Giuseppe CacaceАмериканская ракетная установка M142 HIMARS
Американская ракетная установка M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
Американская ракетная установка M142 HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, сообщил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне.

"Нет, для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было", — сказал он.

Песков добавил, что минские договоренности также перестали существовать по вине украинской стороны.
Помимо этого, представитель Кремля обвинил США в старательном и целенаправленном "подливании масла в огонь" посредством таких поставок. Это не побуждает Киев к возобновлению мирных переговоров, отметил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
Инфографика
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Также пресс-секретарь подчеркнул, что Министерство обороны и другие соответствующие ведомства системно оценивают существующие риски и принимают необходимые меры. "Давайте не будем говорить с вами о самых плохих сценариях", — заявил он.
Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России. США планируют поставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.
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Рябков прокомментировал новые поставки оружия США Киеву
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковСШАВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреНАТОВладимир Путин
 
 
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