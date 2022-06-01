https://ria.ru/20220601/rszo-1792338871.html

Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков

Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022

Кремль не доверяет словам Зеленского об американских РСЗО, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, сообщил, что у... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:45

2022-06-01T13:45

2022-06-01T15:02

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

сша

владимир зеленский

украина

в мире

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273879_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abb68b5cf46658bec590c65defb0014a.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, сообщил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне.Песков добавил, что минские договоренности также перестали существовать по вине украинской стороны.Помимо этого, представитель Кремля обвинил США в старательном и целенаправленном "подливании масла в огонь" посредством таких поставок. Это не побуждает Киев к возобновлению мирных переговоров, отметил он.Также пресс-секретарь подчеркнул, что Министерство обороны и другие соответствующие ведомства системно оценивают существующие риски и принимают необходимые меры. "Давайте не будем говорить с вами о самых плохих сценариях", — заявил он.Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России. США планируют поставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792274469.html

https://ria.ru/20220530/medvedv-1791812054.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий песков, сша, владимир зеленский, украина, в мире, нато, владимир путин