https://ria.ru/20220601/rossiya-1792320980.html

Россия будет только укрепляться, заявил Путин

Россия будет только укрепляться, заявил Путин - РИА Новости, 01.06.2022

Россия будет только укрепляться, заявил Путин

Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет, а успех страны зависит от труда и достижений граждан, объединенных общими ценностями,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:00

2022-06-01T13:00

2022-06-01T13:37

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет, а успех страны зависит от труда и достижений граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициям и уважением к истории, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду обратился с приветствием к участникам фестиваля "Большая перемена", который проходит в Москве на ВДНХ."Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. А эта работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, технологии, наука, многие другие сферы - укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание. Считаю, что в их числе и сильное гражданское общество, патриотическая деятельность молодежи", - сказал Путин. Обращение было показано по Первому каналу."От вас, вашего неравнодушия, инициативы действительно многое зависит. Успех страны, как известно, складывается из труда, достижений людей, объединенных общими ценностями, культурой, традициям, уважением к истории и стремлению внести свой вклад в развитие России; людей не на словах, а на деле вовлеченных в то, что происходит к их городе, поселке, государстве в целом", - отметил президент.Он добавил, что у нынешнего поколения россиян есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее – целеустремленность, ответственность, любовь к родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783057936.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778494720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество