https://ria.ru/20220601/rossiya-1792320980.html
Россия будет только укрепляться, заявил Путин
Россия будет только укрепляться, заявил Путин - РИА Новости, 01.06.2022
Россия будет только укрепляться, заявил Путин
Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет, а успех страны зависит от труда и достижений граждан, объединенных общими ценностями,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:00
2022-06-01T13:00
2022-06-01T13:37
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет, а успех страны зависит от труда и достижений граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициям и уважением к истории, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду обратился с приветствием к участникам фестиваля "Большая перемена", который проходит в Москве на ВДНХ."Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. А эта работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, технологии, наука, многие другие сферы - укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание. Считаю, что в их числе и сильное гражданское общество, патриотическая деятельность молодежи", - сказал Путин. Обращение было показано по Первому каналу."От вас, вашего неравнодушия, инициативы действительно многое зависит. Успех страны, как известно, складывается из труда, достижений людей, объединенных общими ценностями, культурой, традициям, уважением к истории и стремлению внести свой вклад в развитие России; людей не на словах, а на деле вовлеченных в то, что происходит к их городе, поселке, государстве в целом", - отметил президент.Он добавил, что у нынешнего поколения россиян есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее – целеустремленность, ответственность, любовь к родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1783057936.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778494720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
13:00 01.06.2022 (обновлено: 13:37 01.06.2022)
Россия будет только укрепляться, заявил Путин
Президент Путин: Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет, а успех страны зависит от труда и достижений граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициям и уважением к истории, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду обратился с приветствием к участникам фестиваля "Большая перемена", который проходит в Москве
на ВДНХ.
"Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия
в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. А эта работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, технологии, наука, многие другие сферы - укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание. Считаю, что в их числе и сильное гражданское общество, патриотическая деятельность молодежи", - сказал Путин. Обращение было показано по Первому каналу.
"От вас, вашего неравнодушия, инициативы действительно многое зависит. Успех страны, как известно, складывается из труда, достижений людей, объединенных общими ценностями, культурой, традициям, уважением к истории и стремлению внести свой вклад в развитие России; людей не на словах, а на деле вовлеченных в то, что происходит к их городе, поселке, государстве в целом", - отметил президент.
Он добавил, что у нынешнего поколения россиян есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее – целеустремленность, ответственность, любовь к родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим.